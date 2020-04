NATTENS NYHETER: Bilägare blev av med ratten och stereon • Olycka på E16 • Brand i Skutskär

Nattens nyheter

Bilägare vaknade av ljud utanför huset – ratt och stereo hade stulits ut bilen. En Skutskärsbo larmade polisen under natten och anmälde att någon brutit sig in i hans BMW och stulit ratt och stereo. "Det är rätt vanligt på just BMW, vi får in de stölderna lite då och då", säger Thomas Bertze, befäl vid polisens regionledningscentral.

Personbil körde in i vajerräcket på E16. En personbil körde in i vajerräcket på E16 mellan Forsbacka och Sandviken under torsdagskvällen. "Personbilen fastnade där på något sätt, i riktning mot Falun. En person befann sig i bilen och har fått hjälp att ta sig ut ur den", sade Johan Melin, inre befäl vid Gästrike räddningstjänst.

Brand i barkstack vid Stora Ensos reningsverk. På grund av fuktighet började det brinna i en barkstack, med kvistar och bark, vid Stora Ensos reningsverk i Skutskär.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 96 01 eller mejla tips@gd.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: GD.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram