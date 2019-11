NATTENS NYHETER: Bilist krockade med träd i Bomhus • Misstänkt knarkpåverkad person togs av polis i Andersberg

Nattens nyheter

Bilist väjde för djur och körde in i träd i Bomhus. Sent på onsdagskvällen inträffade en singelolycka på Norra Järvstavägen i Bomhus i Gävle. En bilist hade kört in i ett träd.

Polisen tog misstänkt knarkpåverkad person i Andersberg. I samband med en fordonskontroll i Andersberg i Gävle fick en passagerare följa med polisen för provtagning och förhör. Personen var misstänkt drogpåverkad.

Så får du veta om du har kol – lungspecialist kollar dina lungor på Valbo köpcentrum: "Kan rädda ditt liv". Många människor har den dödliga lungsjukdomen kol – utan att veta om det och utan att få den behandling de behöver. Kommande helg finns chansen att snabbt och enkelt få sina lungor undersökta av lungvårdspersonal på Valbo köpcentrum.

När det gällde så mest – då klev Berlin fram: "Härligt att vinna såna här matcher". SAIK hade haft ledningen – men levde farligt när matchen mot AIK gled in i slutminuterna. Då klev lagkaptenen Daniel Berlin fram – och gjorde 4–3.

