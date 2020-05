NATTENS NYHETER: Bilist utreds för mordförsök • Polisjakt tog slut vid vägs ände • Cruisingbesökare till sjukhus – föll från baklucka • Nya vattenbombningar i dag

Nattens nyheter

Man gripen av polis i Sandviken – misstänkt för mordförsök: "Backade på tre personer med bil". Under natten mot söndag bröt ett bråk ut på parkeringen vid McDonalds i Sandviken. En 30-årig man hoppade in i en bil och backade på tre personer. "Två av dem har fått föras till sjukhus. En släpades med någon meter under bilen", säger Daniel Ågren vid polisen.

Fick kalk i ögonen – två män till sjukhus med ambulans efter arbetsplatsolycka. Kvart i fyra inträffade en arbetsplatsolycka på Sandvik. Två män fick kalk i ögonen och kördes till sjukhus med ambulans.

Person ramlade av från bil i farten – fördes till sjukhus med ambulans. En trafikolycka inträffade på Odengatan i Sandviken centrum där cruising pågick på lördagskvällen. En person sittandes på en bagagelucka ramlade av i farten.

Vägen tog slut och fartsyndaren kunde infångas efter biljakt i för hög fart. Från Åshammar i Sandvikens kommun. Längs med länsväg 537 in i Dalarna i för hög fart. Men där slutade jakten på bilen som inte ville stanna – på en liten grusväg. "Jag tror vägen tog slut", säger Matilda Isaksson befäl vid polisens ledningscentral.

Skogsbrand norr om Oslättfors under kontroll. En skogsbrand härjar norr om Oslättfors, Gävle kommun. Enligt räddningstjänsten ska det röra sig om ett område på 400 gånger 1000 meter. Räddningstjänsten är på plats och arbetar med att släcka branden. Skogsbranden härjar mellan Oslättfors och Råhällan. Larmet inkom på lördagsförmiddagen och ett 25-tal brandmän arbetade med släckningen. Vid 21-tiden uppgavs branden vara under kontroll, men räddningspersonal skulle vara kvar fram till söndagen för bevakning. Under söndagen kommer vattenbombningarna att återupptas.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 96 01 eller mejla tips@gd.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: GD.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram