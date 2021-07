NATTENS NYHETER: Boende strömlösa i flera timmar • Se de dansanta bilderna från Ön

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Strömavbrott vid Österfärnebo. På måndagskvällen och under natten drabbades boende omkring Österfärnebo av strömavbrott.

BILDSPEL: Hedesunda lever upp och publiken hade svårt att sitta still: "Längtat efter att få dansa". Blixterz, ett Hedesundaband, lockar runt 200 personer till dansplatsen Ön under måndagskvällen. Dansbanan har fyllts med stolar men många har svårt att sitta still när det svänger på scenen.

