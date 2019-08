NATTENS NYHETER: Efter tragedierna orkade inte Sofia vara kvar i Gävle – nu lever hon sitt drömliv

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Efter tragedierna orkade inte Sofia vara kvar i Gävle – nu lever hon sin dröm i Marbella. Gävletjejen Sofia Händén lever nu sitt drömliv i Marbella tillsammans med pojkvännen Emilio, som där arbetar som fastighetsmäklare. Passionerat satsar hon sin tid på olika projekt och syns utåt via sociala medier, där hon skaffat sig en stor skara följare.

Sport

Gefle förlorade efter sent avgörande – se höjdpunkterna från matchen mot Carlstad. Under söndagen ställdes Gefle borta mot Carlstad United i seriens 17:e omgång. I slutminuterna avgjorde Carlstad Uniteds Timothy McNeil efter ett fint inspel i en match som slutade 2-1. Se höjdpunkterna från matchen nedan.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

