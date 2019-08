NATTENS NYHETER: En transportbil för ett vindkraftverk backade in i en personbil

Nattens nyheter

Trafikolycka på länsväg 546 mellan Ockelbo och Alfta – transportbil körde in i personbil. Under natten till fredag larmades polisen om en trafikolycka i Ockelbo. En transportbil hade kört in i en personbil.

Morgonens toppnyhet

De odlar och konserverar för självhushåll: "Det blir väldigt gott när man får den första gurkan som man längtat efter så länge".

På Skommars utanför Storvik frodas kål, tomater, betor och bönor i land och växthus. Sandra och Marco Lövenborgs mat- och odlingsintresse har fått dem att satsa på att bli självförsörjande med grönsaker.

Sport

Brynäs smygstartade isträningen – så här är läget i laget inför officiella starten på måndag: "Lyser optimism och revanschlusta".Brynäs går officiellt på is på måndag – men redan under torsdagen tjuvstartade spelarna genom att åka av sig lite på Gavlerinkens nyspolade is.

