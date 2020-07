NATTENS NYHETER: Företag med Brynäshjärta skänker miljonbelopp till Fansens värvning

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Sport

Företagspartner kliver in – skänker miljonbelopp till Fansens värvning. Brynässupportrarna har swishat hej vilt till Fansens värvning. Under torsdagskvällen kom nästa glädjebesked då Brynäs via Instagram meddelade att ett hittills okänt företag med stort Brynäshjärta bidrar med ytterligare miljonbelopp till kampanjen.

