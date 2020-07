NATTENS NYHETER: Kraschade in i trädgård – misstänkt rattfylleri • Bil började brinna under färd

Nattens nyheter

Bil fattade eld under färd i Sandviken. Räddningstjänsten larmades till en bilbrand i centrala Sandviken under natten till söndagen.

Misstänkt rattfull kvinna kraschade in i trädgård i Österfärnebo. En kvinna i 20-årsåldern togs av polis sent på lördagskvällen efter att ha kört av vägen och in i en trädgård i Österfärnebo.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 96 01 eller mejla tips@gd.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: GD.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram