NATTENS NYHETER: Man slog sig blodig vid misstänkt skadegörelse • Soteld i Hedesunda • Mångmiljonvist på Lotto i Storvik

Nattens nyheter

Spelade för 70 kronor – vann över tolv miljoner: "Ska bli fenomenalt roligt att nå den personen". Någon eller några personer gick in på Coop i Storvik och lämnade in några Lottorader för sammanlagt 70 kronor. På lördagen kom utdelningen: 12,2 miljoner kronor.

Blodig man fick följa med polisen – misstänks för skadegörelse. En man i 55-årsåldern omhändertogs för fylleri och misstänks för skadegörelse på Söder under natten mot söndag. Det var vid 02.30-tiden som mannen, enligt uppgifter till polisen, slog sig in genom en port på Timmermansgatan.

Räddningstjänsten larmad om soteld i Hedesunda – lågor ur skorsten. Strax innan klockan nio på lördagskvällen larmades räddningstjänsten till ett bostadsområde på Söderforsvägen söder om Hedesunda. Räddningstjänsten fick snabbt kontroll på branden och det ska inte ha blivit varken några personskador eller skador på huset.

Sport

Storseger för Storviks IF borta mot IBF Säter. Storviks IF hade en riktig målfest när man besegrade IBF Säter borta i Skäve Arena i division 2 Dalarna/Gästrikland dam i innebandy. Storviks IF vann med hela 13–1.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023, inled meddelandet med GD) eller mejla tips@gd.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: GD.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram