NATTENS NYHETER: Stal byggmaterial i Sandviken – greps av polis • Utbudet för nätpedofiler ökar – småbarnspappa beställde livesända våldtäkter

Byggarbetsplats vid Björksätraskolan utsatt för inbrott – misstänkt tjuv greps av polis

Det var vid tvåtiden natten mot måndag som polisen tipsades av allmänheten. Någon hade tagit sig in på en byggarbetsplatsen i närheten av Björksätraskolan i Sandviken.

Småbarnspappa beställde livesända våldtäkter på fattiga barn: "Do as I tell u now"

Att specialbeställa livesända sexövergrepp på barn blir allt vanligare. Offren finns ofta i fattiga länder – men att hitta och straffa köparna är svårt. I Sverige finns endast en handfull domar. Två av männen har kopplingar till vårt område – en Skutskärsbo och en småbarnspappa skriven i Gävle.

GIF-kaptenen om frisparken som kunde blivit Årets mål: "Jag visste den måste sitta i krysset"

Duellen mellan bästa vännerna Sebastian Sandlund i GIF och Viktor Frodig i Umeå blev verkligen verklighet. Och GIF:s lagkapten var nån millimeter från att vinna den, eller åtminstone få oavgjort.

