NATTENS NYHETER: Tjuv på cykel slog till i Gävle • Man sköt i luften för att skrämma tjuvar i Storvik • Mindre brand på badplats

Nattlig tjuvjakt efter stöldturné i Storvik – man sköt med vapen i luften. Tjuvar stal en bil och bröt sig in på flera platser i Storvik under natten till lördagen. Polisen var hack i häl, men hann inte få fast dem.

Cyklande tjuv bröt sig in på restaurang på Söder. Under natten till lördagen bröt sig en okänd tjuv in på restaurangen Matildas i Gävle.

Soptunna i brand på Högbo bruks badplats. Tidigt på lördagsmorgonen larmades räddningstjänsten till en mindre brand på badplatsen i Högbo bruk.

