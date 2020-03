NATTENS NYHETER: Tre bilar i brand i natt – polis spärrade av för teknisk undersökning • SMHI varnar – risk för gräsbränder

Nattens nyheter

Tre bilar brann nära Teknikparken – området avspärrat för teknisk undersökning. Det var vid 01.29 under natten mot lördag som räddningstjänsten larmades till en bilbrand på en adress nära Teknikparken i Gävle. Området spärrades senare av för teknisk undersökning.

Två misstänkta fall av rattfylleri under fredagskvällen. Polisen utförde under fredagskvällen kontroller i trafiken. Två förare blev under kontrollerna medtagna till station för provtagning efter misstanke om rattfylleri.

Risk för gräsbränder råder. Under gårdagskvällen gick SMHI ut och varnade för att det råder stor risk för gräsbränder i snöfria delar av regionen. Under lördagen också sol och upp mot fem grader varmt.

Ha en trevlig dag!

