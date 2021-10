NATTENS NYHETER: Tre till sjukhus efter krock mot betongfundament • Det brinner fortfarande i höghuset på Öster

Nattens nyheter

Larm om trafikolycka i Gävle – en person till sjukhus. En singelolycka inträffade på Furuviksvägen i Bomhus. Larmet om olyckan inkom cirka 23.15 natten mot lördag.

Larm om markbrand var brand på släpvagn. Ett larm om en markbrand vid viadukten Fältskärsleden i Gävle inkom cirka 03.00 natten mot lördag.

Bil krockade mot betongfundament nära trappuppgång – tre till sjukhus. Tre personer fick föras med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka på Norra Kyrkogatan i Gävle.

JUST NU: Brand i höghus på Öster: "Inte under kontroll". Räddningstjänsten bekämpar just nu en brand på flera ställen i ett höghus på Öster. Ingen person ska ha kommit till skada men flera våningar har evakuerats.

Sport

Heta känslor när SAIK slog Vänersborg: ”Bra att det händer lite”. Svenska cupen-mötet mellan SAIK och Vänersborg väckte heta känslor och ledde till hett gruff innan halvtid där tre spelare utvisades.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 96 01 eller mejla tips@gd.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: GD.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram