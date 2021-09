Nattklubbar och dansarrangörer lyriska inför 29 september: "Ljus i tunneln"

Under tisdagen presenterade regeringen beskedet att covid-restriktionerna för krog- och nöjessektorn hävs från och med 29 september. Det innebär att det då går att anordna konserter för stående publik och att dans åter är okej, eftersom taket för hur många som kan släppas in inte regleras av den tillfälliga lagen längre och samma sak gäller storlek på sällskap och avstånd emellan dem.

– Det känns jävligt skönt att äntligen få komma i gång igen. Sportfånarna får säga vad de vill, men vi har varit hårdast drabbad bransch, säger han på telefon från Gran Canaria.

Firar du beskedet med en resa?

– Nej, jag hade planerat att åka ändå. Men det blir lägligt att vila sig en vecka och sen hem och jobba som fan. Det blir mycket att styra upp, men vi har ändå det mesta klart. Sen får vi se om folk vågar sig ut, men det tror jag. Mottagandet har varit helt enormt efter beskedet. Och det märks bland bokningarna också.

Oktobermaran arrangeras på Parken i Gävle 22 till 24 oktober. Men redan den 29 september gör han sitt första evenemang sedan fredag den 13 mars 2020: en mogendans.

– Pensionärerna som inte har kunnat röra på sig alls är nog de mest lyckliga nu, tror Leif Wibron.

Echo, alltså före detta Slick City kör också i gång igen på dagen 29 september. Som vi tidigare berättat vattenskadades den del av nedervåningen som kallas Yu/Mi och den är fortfarande under renovering.

– Men vi kommer försöka att hinna öppna den delen också, säger delägaren Robert Roos och fortsätter:

– Det är väl jättekul det här! Supertrevligt. Verkligen ett ljus i tunneln.

Övervåningens restaurang Neo Neo öppnar åter veckan innan den 23 september och totalt sett kommer allt med andra ord att vara precis som innan pandemin här från och med 29 september. Det gäller även de andra krogarna i stan, då det planerade sista steget nummer fem omfattar annan typ av kulturverksamhet.

Hits For You har nypremiär för sin krogshow Joyride den 17 september och även de är eld och lågor på Facebook efter tisdagens presskonferens. Hits For You gör sin första helg utan de gamla restriktionerna fredagen den 1 oktober och lördagen den 2 oktober.

– VI JUBLAR OCH LÄNGTAR!!!!!! ... Vi ser så mycket fram emot att välkomna er ALLA till oss!

Harrys däremot måste fortsätta hålla stängt i "några månader" skriver krogen på Facebook, på grund av den omfattande förödelsen efter skyfallet 18 augusti.

Hur Olivia nattklubb gör är oklart, och det har nu hunnit gå snart ett år sedan krogen överhuvudtaget hade öppet.

Five på Södermalmstorg, öppnade åter redan 3 juli men med max 50 personer i lokalen. Detta gjorde att krogen har kunnat ha ett begränsat dansgolv. Men den 29 september är det fritt fram att ta in maxkapaciteten 300 personer igen.

– Det känns perfekt, underbart. Men jag hoppas bara att folk tänker på att coviden fortfarande finns kvar och att alla tar sitt ansvar. Några kanske tycker att de kan slappna av nu, men det är inte över än, säger Papis som driver nattklubben.

Shah Jalal, smittskyddsläkare i Gävleborg, vill inte närmare kommentera beslutet att häva restriktionerna.

– Beslutet har tagits och vi måste följa det. Vad jag tycker om det spelar ingen roll, säger han.

Smittläget i Gävleborg är sedan länge lugnt. Att skolorna har börjat har inte lett till någon ökad smittspridning. Däremot är det många som provtar sig. De senaste sju dagarna har 7 165 personer testats vid egenprovtagningen i länet.

– Den här tiden på året är det många som blir förkylda eller får andra symtom. Men det är få som har covid-19. Bara två procent av provsvaren de senaste sju dagarna har varit positiva, säger Shah Jalal.

Så ser det ut på utgångsställen som inte är renodlade nattklubbar i Gävle

* Helt enkelt slog upp dörrarna igen den 8 september, efter sommarsäsongen på uteserveringen Erlandssons veranda. Även här brukar det vara dansvänligt, men som sagt är det tillåtet först 29 september.

* Bland restauranger som inte kan klassas som renodlade nattklubbar men har diskjockeyer i varierande grad märks Brända bocken, Noun (där Avra och Maneten spelar lördag 11 september) samt Le Bôn.

* På livetrubadurfronten har O'Learys haft flera sådana på sistone och Drottninggatan 10 slår upp dörrarna för sin nya matsal den 18 september med Rikard Sjöblom och Amanda Örtenhag på scen. Livemusik blir det även på Limon i helgen med Markus och Michaela på fredag och två Thin Lizzy-tributeband på lördag.