Nedläggning dementeras – familjecentralerna utreds för att bli mer tillgängliga

En familjecentral är barnhälsovård, mödravård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst samlat under samma tak. Det är en mötesplats för familjer och ett samarbete mellan kommunen och regionen.

I dag finns det en central på Sandvikens sjukhus och en i tingshuset i Storvik. Den som tidigare fanns i Björksätra flyttades till sjukhuset för sju år sedan.

Tidningen fick ett anonymt tips om att Storviks familjecentral kan läggas ner. Men det handlar om ett arbete som påbörjats, för att effektivisera verksamheterna, enligt Johanna Edman Olsson, rektor inom förskolan.

– Det finns inget beslut taget, utan nu är vi en arbetsgrupp som har i uppdrag att titta på det här under våren och utveckla konceptet. De resurser vi har, hur kan vi använda dem för att nå många? säger hon.

Anledningen till att se över organisationen är inte en dålig ekonomi, enligt Johanna Edman Olsson.

– Vad jag vet är det inget sparande. Det är ett arbete som vi precis har startat, och anledningen är det stora behovet att finnas för alla medborgare.

All verksamhet har fått ställa om under den pågående pandemin. Ett exempel är på Storviks familjecentral, som drivs i samarbete med Svenska kyrkan, där samtalsstöd till föräldrar sker under en promenad.

För bara några år sedan var det uppe som förslag att stänga familjecentralen i Storvik, vilket Carin Zetterberg, kyrkoherde för Ovansjö Järbo pastorat, fått höra skapade oro på bygden. Hon vill inte att Storviksborna ska känna sig oroliga över det arbete som nu inleds.

– Det är mycket oro och funderingar som kan väckas, precis som jag vet att det var sist. På något vis finns det en medborgarönskan att protestera, eftersom man är rädd om bygden och orten, säger hon.

Hon ser det här i stället som något positivt och utvecklande.

– Familjecentralen som organisation ser över sitt sätt att arbeta. Vi ser över lokaler och möjligheter för att komma ut i byar och småorter, för att finnas till för alla.

Någon gång under våren kan det vara aktuellt för politikerna att ta beslut i frågan, när det finns ett framtaget förslag.