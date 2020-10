NHL-klubben bekräftar – Boqvist lånas ut till Timrå IK

Flera klubbar har lånat in från NHL och nu har även Timrå IK fått in förstärkning från andra sidan Atlanten. Under lördagskvällen meddelade New Jersey Devils att de lånar ut Jesper Boqvist till Timrå IK.

Klubben meddelar via sin hemsida att Boqvist är tillgänglig för Timrå med omedelbar verkan och att han kommer att vara tillgänglig för att återvända till klubben när försäsongen inför säsongen 2020/21 inleds.

21-åringen spelade även för Timrå IK säsongen 2016/17, då utlånad från Brynäs IF. Då stod han för 12 poäng på 19 matcher.