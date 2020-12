Nils Palmeby: Försökte tänka lite mer som Michael Jordan – så var mitt nöjesår 2020

Hela tiden översköljs vi med tips om allt vi ska hinna se, lyssna på och läsa. Det här har gjort mig mer stressad ju äldre jag blivit och nått en slags brytpunkt under hemmasittandets 2020. Nu försöker jag fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Hur det blivit med folk generellt detta hemmakonsument-år låter jag vara osagt, men det kan också vara ett klassiskt ålderstecken med insikten att det ändå går att hinna med allt under ett liv. Läste till exempel Petra Medes bok, där hon beskriver hur hon förr skummade artiklar för att hon inte "hade tid" att läsa allt, medan hon nu vid 50 känner att hon tvärtom inte har tid med att skumma, utan i stället läser varje ord. Blev också lite inspirerad av Michael Jordans förmåga att vara i nuet i som kunde ses i "The Last Dance".

På den digitala fronten var jag äventyrlig 2019 och rycktes med i den svenska hiphop-vågen. Vilket även var störst på Spotify 2020 med Dree Low som största artist och inte långt efter Einár och Yasin. I år kom bakslaget då jag började kände mig totalt avtrubbad och helst skulle slippa höra en enda positivt skriven textrad till om knark, brott eller samlag. Så då fick det bli till att lyssna på Myrkurs nya album "Folkesange" i stället. Hon skulle för övrigt ha kommit till årets Gefle Metal Festival som ju som bekant sköts upp till 2021.

Annars när jag kollar på mina topplåtar på Spotify 2020 är det väldigt mycket Gästrikland av förklarliga skäl. Tidigare år har jag bara samlat allt med koppling hit som släppts i en stor lista. I år blev det en betydligt mer snäv variant med 50 favoriter. Hits som du gärna hör igen har varit ledordet. För jag har ännu mer detta år insett hur svag jag är för dessa. Hur ska jag annars kunna bortförklara att en Solid Base-låt från 2001 var min mest spelade detta år? Nostalgifaktorn är ju förstås en förklaring och den blev det mycket av med start vid Sven Wollters död 10 november, som ledder vidare till en krognostalgiserie, samt en om Rocken i Gävle och en film- och tv-relaterad som har uppskattats av många läsare och inte minst jag själv som ärligt talat njuter av att grotta i arkivet.

Gott nytt på er och hoppas på ett friskare 2021!