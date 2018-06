Harry Potter och "The Boss" fick Tony

Pjäsen, en slags fortsättning på J K Rowlings romansvit, har fått strålande recensioner och infriade favoritskapet i den prestigefyllda klassen "bästa pjäs". Manuset är även utgivet i bokform, men om det kommer en film är ännu inte klart.

New York-uppsättningen av "Harry Potter and the cursed child", som den heter på engelska, är med en prislapp på 69 miljoner dollar (600 miljoner kronor) den dyraste i Broadways historia.

Andrew Garfield blev bästa huvudrollsskådespelare för pjäsen "Angels in America", ett aids-drama som satt rekord i antal Tony-nomineringar, elva stycken. Bästa huvudrollsskådespelerska i en pjäs blev Glenda Jackson i "Three tall women".

"The Boss" har just nu föreställningen "Springsteen on Broadway", men priset han fick - utdelat av musikerkollegan Billy Joel - var inte specifikt för den utan kallas bara Special Tony Award.

Musikallegendaren Andrew Lloyd Webber hedrades med ett specialpris för sin långa och framgångsrika karriär.