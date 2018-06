"Just cause 4" släpps till jul

Det råder febril aktivitet hos det spelföretaget Avalanche. Inte nog med att företaget utvecklar kommande storspelen "Rage 2" och 1980-talsspelet "Generation Zero". Dessutom står det klart att företaget också arbetar på en uppföljare till "Just cause", som kommer att släppas under utgivaren Square-Enix flagg.

Att spelet var på gång blev nyligen känt när distributionstjänsten Steam råkade avslöja det, och nu har Avalanche bekräftat spelet.

"Just cause" utspelar sig i en öppen spelvärld som bjuder på stor frihet. Spelet kommer att innehålla fyra regioner - regnskog, grässlätter, alplandskap och öken - och det utlovas extremväder som tornador, snöstormar, sandstormar och regn som ska påverka spelupplevelsen.

"Just cause 4" släpps den 4 december till Playstation 4, Xbox One och PC.