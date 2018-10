Lista: Här är Halloweenfesterna i Gävle och Sandviken - alla vill vara "årets läskigaste fest"

* “Årets kusligaste nattklubbskväll”, Harrys, Gävle, lördag 27 oktober, 22-03.

Halloween Party med pris för bästa utklädnad.

* Halloween-fest på Slick City, Gävle, fredag 2 november, 23-03

"Fredag den andra november spökar vi på Slick City ut oss och våra lokaler. Kom om ni vågar...."

* Halloween med HBTQ+ Evenemang i Gävle, Hits For You, fedag 2 november, 23-03.

"Are you scared yet?. Inte? Men då hoppas vi att festhumöret är på topp i alla fall". Pris för bästa utklädnad.

* Halloweendisco på Ninjas, Ockelbo, lördag 3 november, 21-02.

"Den 3 november är det dags för årets ruggigaste disco i Ockelbo. Kom som du är eller var utklädd. Bäst utklädd vinner ett fint pris".

* Halloweenparty - Haunted Church, The Church, Sandviken, lördag 3 november, 22-02.

"Sedan The Church öppnades 2016 vittnar personalen om paranormal aktivitet och obehagliga möten med det okända från andra sidan. 3 november ringer den osynliga kyrkklockan högt uppe i The Churchs torn och kyrkans begravda hemligheter väcks till liv. Tillsammans med andar som hemsökt kyrkan bjuder vi in till årets kusligaste fest! Halloween 2018 förvandlas The Church till mötesplatsen för monster och onaturliga ting där festen inte slutar förrän långt in på småtimmarna. Petrus Eurell på sax och pris för bästa utklädnad utlovas! Detta kommer bli årets läskigaste fest där allt kan hända. Välkomna att festa med våra andar och demoner, vågar ni? Ålder 25+".

* Halloween med Antham, Rack N Roll, Gävle, lördag 3 november, 22-02.

"Dra på dig din bästa utklädsel och fira av skräckens högtid med oss på Rack N Roll. Aktiviteter och priser för bland annat bästa utklädsel kommer att inträffa under kvällen. På scenen har vi besök av Gävlehårdrockarna Antham som levererar skrämmande bra musik, kvällen till ära".

* Halloween på Lobby, Sandviken, lördag 3 november, 22-02.

"Spöka ut er till max och släpp loss bland dansanta zombies, lustfyllda vampyrer, sexiga häxor och trollkarlar. Niello som haft grymma hits som "Legenden" och "Vinden" uppträder på scen en trappa upp - hela huset kommer att gunga. Lokalen kommer vara pimpad till oigenkännlighet och i baren kör vi en röd bloddrypande historia till specialpris hela kvällen för alla som är utklädda".

* Halloween på Olivia, Gävle, lördag 3 november, 23-03.

"Vi vill varna känsliga besökare för obehagliga scener under kvällen. År 1796 brinner Barnhemmet Olivia ner till grunden, alla barnen och personalen brinner inne. Nu har de för en kväll kommit för att hemsöka Olivia Nightclub".