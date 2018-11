Lista: Här är novembers musiksnackisar från Gävle och Sandviken - och dessa släpps snart

Giovani - Desire och By Your Side (singlar släppta 16 november och 30 november)

Johan "Giovani" Hedlund är en av Gävles mest profilerade dj:s. Inte minst som hus-dj på Olivia. Nu har han lanserat sin solokarriär med två singlar. På Facebook skriver han att året varit tufft, inte minst med den misslyckade Cube-satsningen, men att saker ljusnat och att siktet fortfarande är inställt på de stora scenerna:

"För några månader så lossnade det fullständigt vad gäller musiken. Allt föll på plats och från då till idag så har jag gjort så mycket musik att jag i princip skulle kunna släppa två fullängdsalbum, känns det som".

Jimmy Koskinen - Marbled Voices (ep, 30 november)

Technoartisten Jimmy Koskinen från Gävle har gjort sig ett namn som dj och producent de senaste åren. Nu släpper han en ep, som ska bli spännande att höra.

Moneeo - We Are Moneeo (singel, 12 november)

Det var ett gäng år sedan den elektroniska Gävleduon Moneeo släppte något nytt. Under 10-talet har de haft fullt upp med att flytta fram positionerna inom det som kallas "crossmodalism" - kortfattat hur musik och ljud "matchar och förstärker helhetsupplevelserna av mat och dryck". Det kunde vi bland annat ta del av på Guldtjädergalan i våras.

Nu har paret gift sig efter 28 år tillsammans och bytt efternamn. Per Samuelsson och Iréne Sahlin heter numera Moneeo i efternamn och firar med en ny instrumental singel.

Sjung för fan! (samlings-cd, 9 november)

GD:s reporter Björn Hanérus har ett förflutet som frontman i power pop-bandet Pinballs från Kilafors. Två av deras låtar har digitaliserats för första gången och finns med på nya crowdfundade samlingen "Sjung för fan" med musik från Forsa Studio. Till och med Fredrik Strage har uppmärksammat. För övrigt tycker undertecknad samlingens starkaste låt är synthgruppen Samedi och deras "Come With Me".

Crooked Letter - Sinnesro (album, 9 november)

Ett av Gävles bästa band släppte debutalbum och vi recenserade. "Trial And Error" som även fått musikvideo bedömdes som en av fem-plus-låtarna på plattan som endast kommer finnas digitalt och med booklet som delas ut på spelningarna.

Rikard Sjöblom's Gungfly - Friendship (album, 9 november)

En tung lokal release denna månad är såklart progrockaren från Valbo och hans nya album. Vi recenserade albumets releasefestkonsert. Lyssna inte minst på inledande "Ghost Of Vanity" - en hit som är svår att få ur skallen.

Big Willy - Control Your Life (musikvideo, 6 november)

Det är fascinerande hur många lokala musikvideor som Rodi Doxan producerat de senaste åren. Senast i raden är "Control Your Life" med Gävleartisten Big Willy (William Persson). En klämmig laidback bit det här om att inte låta makthavare styra en. Diggar sitarljudet i refrängen. Han är också aktuell med en sexuellt ångande singel: "Twisted" släppt 20 november.

Le Lac Long 814 - Treize Chansons, album, 2 november)

Lokala duon Le Lac Long 814 släppte album och hade releasespelning både i Gävle och Paris. En häftig grej med detta släpp är formen, som påminner om en bok, med en cd i. Extremt ömtåligt och helt icke-kompatibelt bland dina övriga cd-skivor, men kul. Dessutom limiterad i 814 ex som bandnamnet föreslår.

Hört och hänt:

* Surfdoompsyk-gruppen Fried Fruits - mer eller mindre bestående av medlemmar som bor i kollektivet Ljusbacken i Hälsingland och dessutom har Gävlekopplingar - har kommit med ett gäng musikvideor. Alla är fullkomligt tokiga och förtjänar fler views. Se dem!

* Eurotix är ute med ep:n "Hypnotized", en försmak på tredje albumet "Pop" som går att förhandsbeställa på cd redan nu, och släpps digitalt i början på 2019.

* John Lindberg Trio, där frontmannen är från Järbo, släppte en julsingel: "Count The Days".

* Sandvikenfödda elektroniska producenten Pellegrosso släppte ep:n "You Voodoo" 27 november på Diskodans Recordings.

* Gävlebördige punkaren Urrke Thunman kom ut med trespårs-sjutummaren "Mitt eget liv" 12 november på Erik Axl Sund. Gästar gör Chips Kiesbye (Sator), Stefan Björk (Wilmer X, Diamond Dogs), Måns P Månsson (Midlife Crisis, Maggots) och Irre Terad (Usch!). Den som kan sin punkhistoria kommer se att omslaget är en pastisch på Usch klassiska singel från 1979. Erik Axl Sund ger också ut en "kaffebordsbok" om kultiga duon Dom Dummaste med releasefest 15 december på deras galleri i Stockholm.

* Gävlebon The Most Desperate Hour (Adam Lindgren) släppte albumet "Trial" 23 november. Ett soloprojekt som går i proggrockens tecken. Verkar vara extremt produktiv för han kom även med en ep tidigare i år.

* En gång Gävlebo - alltid Gävlebo, eller hur? Det senaste i raden är den dystra industrigruppen Ember Twin (tidigare Armless Alice) som är från Gävle men håller till i de värmländska skogarna nuförtiden (exakt ort framgår inte). De släppte ep:n "Nothing" 9 november. Här berättar William Ember från gruppen mer:

* Artisten Erika Blackbird från Sandviken talade ut om sina depressionsproblem. Närmast ser du henne i Sandvikens kyrka 22 december. Hon släppte också låten "Endless Sea" 9 november.

* Sandviken-anknutna skivbolaget/kollektivet Cashoutclique är aktuella som vanligt även i november. Störst släpp är Norrköpingsartisten Blå och hans självbetitlade ep, där Jacob "Canors" Pettersson från Sandviken gästar. PSL har hajpat Blå precis som producenten bakom: PreGame från Åland.

* På hiphopfronten i Gävle kan vi också tipsa om Soundcloudlåten "Dom bryr sig nu" där Jerrones gästar gamla Gävlerapparen Numb (numera Nogamedbasen, boende i Malmö) och aktuellt nog lägger rader som "det är snö i Gävle som det var 1998".

* Ett av Sveriges största Backstreet Boys-fans heter Sophie Jensinger och bor i Gävle. Vi intervjuade henne i juni, men 9 november var hon även med i P4 Gävleborg apropå att BSB släpper ny platta och gör ny turné. Lyssna här:

* Kaféet Little Art Cakery har öppnat på Alderholmen. Hit har också "världens minsta skivaffär" Lamour Record Store flyttat. Den första musikkvällen på stället blir med bolagets ägare Viktor Zeidner tillsammans med Lehnberg den 21 december då de har release för sin vinyl "Vid fronten".

* Gävlebon Petter Elfsberg släppte sin debutsingel "2014" tillsammans med professionella skidåkaren Lotten Rapp. Den är inspelad i Studio Slowbeat i Gävle.

* Ytterligare en framgång för Gävleduon Lansen & Liljan: nu spelas deras låt "Gavlerinken - Brynäs i våra hjärtan" varje gång Brynäs herrar vinner en match på hemmaplan.

* "Vi lever" har väckt en del uppståndelse. GD:s frilansare Camilla Dal kritiserade boken i en debattartikel. Sedan nämndes den lokala musikhistoriska boken av Po Tidholm i podcasten Norrlandspodden. Varning för känsliga lokalpatrioter i den senare.

* Gävlebördige elektroniske musikproducenten David Roiuseux är något av en legend i stan, känd för brytrejv han ordnade på 90-talet till exempel. Han förekommer i nya "Vi lever"-boken och även i senaste Lamour Podcast. Kul för den som vill veta mer om Gävles techno/house-historia.

* 22-årige multiinstrumentalisten Billy Qvarnström från Gävle har ett förflutet i en rad olika lokala band. På Youtube har han en kanal där han bland annat gör covers på dataspelsmusik! Över 2 000 prenumeranter har han skrapat ihop och så här kan det låta:

* Per Nilsson, Gävlebo och gitarrist i metalbandet Scar Symmetry har i november spräckt gränsen på 10 000 prenumeranter på sin Youtubekanal. Här kan vi se honom "shredda" och göra svåra solon.

* Ett nytt nu-metalinfluerat band från Gävle har startat: Taming Beasts. Sångare är Mikael Lundgren, även aktuell som skådespelare i den lokala thrillern "Ofödda livsandar". De har redan tagit fram merch, i form av en luvtröja med en elak kanin. Släpp väntar framöver.

* För den som missade det var trap-duon Bonbon X Yra med i PSL på SVT i september. Yra som heter Moa Sydorw är från Gävle. Här förklarar de varför de inte fixar populära gruppen Hov1.

* Gävleartisten Femme Equation har släppt sitt album "Enigmatical" på vinyl. Den finns faktiskt bara tillgänglig så.

* Sandvikenrapparen och bartendern Tony Koma, till vardags Tommi Kilpeläinen, har gjort comeback med albumet "Deathmusic Vol 1". För tio år sedan turnerade han med Adam Tensta.

* Det var releasefest för "Bång - Boken om Back Beat Bolaget" på Kungen i Sandviken 24 november. Vi recenserade och gjorde en lista över spelningar på Kungen vi velat se. Under kvällen spelade bland annat lokala grupperna Tunic, Resmiranda och Maven Mode. Hög nostalgifaktor för de som varit med förr alltså. Den som inte kan få nog med lokal musik måste läsa boken då en uppsjö av akter från förr nämns.

* Gävlegruppen Red Cell är något så ovanligt som en grupp härifrån som spelar synth. Under månaden lirade de på Alternativfesten i Sandviken. Månadens släpp-redaktionen hade helt missat att de släppte en ny singel "Coloring My Bones" i augusti, som håller stilen helt klart. Ej fräsch spaning men ändå: fasen vad Jimmy Skeppstedt låter som Martin Gore i Depeche Mode!

* Jesper Schröder heter en 22-åring från Gävle som i november debuterat som soloartist med singeln "Buren" som handlar om hans tonårstid. Han spelar annars med Morning Moses, som nyligen återuppstått med nya medlemmar.

* Vi nämnde i förra sammanställningen Sandvikenduon Den allvarsamma leken. Duon medverkar med en låt på soundtracket till lokalproducerade filmen "Skål för framtiden", där ena medlemmen Joel Malmström också är kompositör. Filmen tävlade förresten på Novemberfestivalen ("SM i ung film") i Trollhättan.

* Sandvikenbördiga artisten The Hollow Men har nått över 100 000 strömningar på sin låt "Speak" på Spotify.

Händer framöver på musikfronten:

* Light Vibes - ett sidoprojekt till Sandviken/Gävle-bandet Simian Ghost släpper sin debut-lp 25 januari 2019. De är även aktuella med flera nya singlar under året, den senaste hade premiär på Musikguiden i P3 28 november.

* Gävlebon Fredrik Berglund hittar vi vanligtvis som trummis i The Scrags. Han är även livetrummis med soloartisten Memoria, dark wave-projekt från Stockholm. De spelar live på Truckstop Alaska i Göteborg 1 december.

* Gävlebördige artisten Peter R Ericson släpper albumet "Songs From The Little Dome By The English Park" den 7 december. Han har tidigare skrivit låtar för Cornelis Vreeswijk och Monica Zetterlund, samt samarbetat med Ringo Starr så sent som i fjol, enligt ett pressmeddelande.

* Gävleartisten C-Joe släpper ny singel och musikvideo 8 december tillsammans med en Östersundsbaserad artist.

* Gävleartisten Min Stora Sorg ska ut på en vinterturné med start 8 december i Umeå. Inga Gävledatum hittills.

* Kent Lindström, tidigare känd för insomnade Studio 56 kommer släppa barnskivan "Blommig falukorv och tolv andra låtar" tillsammans med en rad sångerskor mellan sju till elva år i mitten på januari.