CC-Pubens stora finaldag - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 43

MÅNDAG 22 OKTOBER

Föreläsning: I länder bortom illamående av Maria Nil Imre Andersson, Musikhuset, Gävle, 17-20.

Skrattyoga, Kulturhuset, Gävle, 18.00.

Varifrån kommer maten - och vad spelar det för roll? Samtalsledare: Emelie Lundin (Studieförbundet Vuxenskolan). Medverkande: Ann-Helen Persson (projektledare i föreningen Matvärden), Per Berglund (Hofors kommuns enda aktiva mjölkbonde) och Maria Brodin (LRF Gävleborg), Träffpunkt Bruket i Hofors (Centralgatan 19), 18.00.

TISDAG 23 OKTOBER

DNA-föreläsning med Peter Sjölund, Gävle Konstcentrum, 18.00.

Stacey Kent, Gävle Konserthus, 19.30.

Slick med Sofia Södergård, Gävle Teater, 19.00.

ONSDAG 24 OKTOBER

Öppet rep med Gävlesymfonikerna, Gävle Konserthus, 11.00.

Harvest Sun, CC-Puben, Gävle, 20.00.

Esteter på scen, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

TORSDAG 25 OKTOBER

Signal brassfestival: lunchkonsert, Heliga Trefaldighets Kyrka, Gävle, 12.30.

Rasmus Weiåker, Brasserie Absint, Winn, Gävle, 17-20.

Popquiz ”Vi lever” med hemlig artist samt quizmasters Pecka Alzén och Anders Sundin, Söders Källa, Gävle, 18.30 (restaurangen öppnar 17.00).

Musikcafé med Jonny och Albin (10 år gammal) som kompas av Pekka (Jonny och Pekka kända från Persson Pack), Barkhyttans bygdegård, Hofors, 19.00.

Novum Aeris Stellae - Möt morgondagens stjärnor och tävlande i SIGNAL-priset samt solisterna i fredagens konsert som bjuder på en gemensam konsert. Flera av Sveriges internationella toppmusiker har startat sina karriärer med priser i såväl nationella som internationella solisttävlingar under Signal brassfestival, Gävle Konserthus, 19.00.

Alla Tiders mode - modevisning, Ockelbo missionskyrka, Ockelbo, 19.00.

Fredrik Lindström: “Samkväm” - slumpad underhållning, Gävle Teater, 20.00.

Bonafide, CC-Puben, Gävle, 20.00.

Quiznight, Slick City, Gävle, öppet 21-01. Quiz: 22-00.

FREDAG 26 OKTOBER

Workshop med Michael Tebinka: Filma i 360, Högskolan i Gävle, 13.00.

DJ Malin Hedman, Brasserie Absint, Winn, Gävle, 16-19.

Dockteater på arabiska, Ockelbo folkbibliotek, 16.00.

Fredags-AW i Whiskybyn, Mackmyra Bar & Bistro, 17.00.

Brassfestival-Signal 2018 med Gävle Symfoniorkester. Dirigent: Stefan Solyom. Med Stockholms Kammarbrass, Nyman For John Cage, Foss Night Music for John Lennon, Purcell: Music for the Funeral of Queen Mary, Janacek Sinfonietta (bearbetning av Heinz Stolba), Gävle Konserthus, 19.00.

Whiskyprovning och middag med Gammelstilla Whisky, Gästis, Torsåker, 19.00.

SOS - Sandviken Open Stage, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Friday Night Live med Johnny Sörman, O'Learys, Gävle, 20-23.

Pubafton med Blixterz, Udden, Gysinge, 20.00.

Dans till Drifters, Söders Källa, Gävle, 21.00.

Giftet (Dan Königssons nya band), CC-Puben, Gävle, 21.00.

The Kings spelar musik, Pizza Corner, Hofors, 22.00.

Adel, Olivia, Gävle, 23.00.

Kaliffa, Slick City, Gävle, 23.00.

Kickstart, Lillpuben, Sandviken, 23.00.

LÖRDAG 27 OKTOBER

Själamix, Gamla Katolska Kyrkan, 10.00.

Premiär: Halloween på Furuvik 2018, Furuviksparken, Gävle, 12-18. Pågår till och med 4 november

Familjelördag: “Bockarna Bruse”, från 4 år, Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00.

Thomas Di Leva - Hjärtat vinner alltid, Hille Kyrka, Gävle, 18.00 samt extraföreställning 15.00.

The Last Show - CC-Pubens grand finale med Peter and the Giants, Stonefish, Halifax Team, Little Bob, Johnny Sörman, Blue DeVilles, Mahlby, Jennie Was, Nameless Few, ACe of DC, Husbandet, Hillström-Fält-Liljeholm, Stenbrott och Brooklyn Soul Stew, CC-Puben, Gävle, 14.00-00.00.

Trubadurerna, Ninjas, Ockelbo, 17.00.

Höstkonsert: En andningspaus i skymningen med Gävle Kammarkör Concordia, Valbo Kyrka, 18.00.

Stonefish, Gavlerinken, 18.00.

Righfestivalen med Broder John och Aurelia Dey, årets tema: jämlikhet och respekt, också workshops, prisutdelning till årets förebild, dansuppvisning och dj, Musikverket och Foajén, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

Oktoberfest tillsammans med partybandet Die Bier und Würstkapelle Vårviks brygga, 18.00.

Mangelkväll med Prescriptiondeath (Gävle), Kronofogden (Hudik) och Gefyr (Hudik), Musikhuset Sjömanskyrkan, 18.00.

Niklas Engdahl - How To Become Swedish in 60 minutes, Gävle Teater, 19.00.

Shirley Valentine med Maria Lundqvist, Teatern, Kulturcentrum, 19.00.

Opera: Flickan från Vilda västern, Centralteatern, Folkets Hus, Gävle, 19.00.

Whiskyprovning och middag med Gammelstilla Whisky, Gästis, Torsåker, 19.00.

Livemusik med duon Silver, Betlehemskyrkan, Gävle, 19.11.

Sarah Klang, Kakel, Gävle Konserthus, 21.00.

M.I.T Halloween Night Party, Baan Thai, Gävle, 21.00.

“Årets kusligaste nattklubbskväll” - Halloween Party med pris för bästa utklädnad, Harrys, Gävle, 22-03.

Sandbay City Blues Band, The Church, Sandviken, 22.00.

Venuspassagen, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

Blacksmoke, Lillpuben, Sandviken, 23.00.

Latin party med DJ Fabiano och live med Elvis Larcon, Five Nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 28 OKTOBER

Sjung med själ och hjärta, Söders Källa, Gävle, 09.00.

Blåbärsklubben: I Mumindalen, Gävle Konserthus, 14.00.

Finalkonsert - Signal Brassfestival: Finalkonsert i rustik miljö med Stockholm Chamber Brass, Gävle Symfoniorkesters brass och slagverk med musik av Hildegard von Bingen, Johann Sebastian Bach, Britta Byström och Leonard Bernstein, fri entré, Stora Gasklockan, 15.00.

Höstkonsert: En andningspaus i skymningen med Gävle Kammarkör Concordia, Kanalkyrkan, Sandviken, 18.00.