Fricky och musikalshow med Valbo-sångerska - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 40

TISDAG 2 OKTOBER

* Axel Schylström - Bränd (känd från Idol), Centralteatern/Folkets Hus, Gävle, 18.30.

* Dans: ”People what people” med Compagnie Vilcanota, Gävle Teater, 19.00.

ONSDAG 3 OKTOBER

* Öppen repetition med Gävlesymfonikerna, Gävle Konserthus, 11.00.

* Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

* Blues Jam, CC-Puben, Gävle, 18.00.

* Folkteatern: Det nya riket, Folkteatern, Gävle, 18.30.

* Blå scenen musik: Stenbrott, Blå Scenen, Gävle Stadsbibliotek, 19.00.

* Gasta med Lars Magnusson och Jessica Persson, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 4 OKTOBER

* Författarbesök: Victoria Rixer, Hofors bibliotek, 17.00.

* Magic på Kungen, Sandviken, 18.00.

* Höstglöd: konsert med Kulturskolan på tema tidsresa, Musikverket, Sandviken, 18.30.

* Blå scenen litteratur: Christian Ploog och Totte Löfström som skrivit boken “Så kan du bli rik på bitcoin”, Gävle Stadsbibliotek, 19.00.

* ”Under [är jag] bar – en upptäcktsfärd söderöver”, Gävle Teater, 19.00.

* Relationsdramat Jord, Valhalla Teatersalong, Sandviken, 19.00.

* Haunted Halloween, Nyhamnsvägen, Skutskär, 19.30.

* Tribe Friday + Vild sak, CC-Puben, Gävle, 20.00.

FREDAG 5 OKTOBER

* DJ Peter Tele Andersson, Brasserie Absint, Winn, Gävle, 16-19.

* Fredags-AW, Whiskybyn, Gävle, 17.00.

* Harvest Swing 2018, Gävle Rockin & Rolling Club, Gävle, 18.00.

* Jazzklubben - Niklas Bjarnehäll Trio med Krister Andersson, Lobbyn, Kulturcentrum, Sandviken, 19.30. Insläpp 18.30.

* “Från Metropolitan till Gävle”, Gävle Symfoniorkester: Dirigent: Anja Bihlmeier, Luthando Qave, baryton, Debussy: Prélude á l’aprés-midi d’un faun, Tebogo Monnakgotla: Un clin d’oeil (Sångcykel för baryton och orkester), Schumann: Symfoni nr 3, Gävle Konserthus, 19.00.

* Haunted Halloween 2018, Nyhamnsvägen, Skutskär, 19.30.

* Friday Night Live med Matts Lindblom, O'Learys, Gävle, 20-23.

* Björn Rosenström, Lobby Nattklubb, Sandviken, 22.00.

* Hälsingefyr, CC-Puben, Gävle, 22.00.

* Fricky, Olivia Nattklubb, Gävle, 23.00.

LÖRDAG 6 OKTOBER

* Bondens egen marknad, Stortorget, Gävle, 10.00.

* KIDS Haunted Halloween 2018, Nyhamnsvägen, Skutskär, 12.00.

* Tornerspel, Vårvik Brygga, Gävle, 12.00.

* Familjelördag: “Mina & Kåge” med Teater Da Capo, från 4 år, Spegeln, Gävle, 13.00.

* Stig Sjödin-dagen med musik av Anton Swedlunds Indianer med mera, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 13.00.

* Röda scenen: Bile Hashi, Gävle Stadsbibliotek, 14.00.

* Folkteatern: Det nya riket, Folkteatern, Gävle, 16.00.

* Premiär: Club 50 - klubb för dig över 50 av Ingemar Dunker och Svante Grundberg, Lobbybaren, Sandviken, 19.00.

* Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus, 19.30.

* Haunted Halloween 2018, Nyhamnsvägen, 19.30.

* Absolva (Manchester, UK) + Leadbreaker (Gävle) presenteras av Sandviken Heavy Metal Army Rockclub, Bruket, Sandviken, 20.00.

* Voodoo Lip, Rack N Roll, Gävle, 21.00.

* Blue Tattoo, CC-Puben, Gävle, 22.00.

* Pink bubbly party, The Church, Sandviken, 23.00.

* Ricky Rich - Aram Mafia, Five Nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 7 OKTOBER

* Gävles största bordsloppis, Gävletravet, 11.00-15.00.

* “Karelen, Karelen” - om flykt och livslång längtan, Gävle Teater, 15.00.

* Sharon Dyall och Gävle Big Band med gästspel av Sven.Eric Eriksson, Söders Källa, Gävle, 17.00.

* David Vallanger And The Nameless Few, CC-Puben, Gävle, 18.00.