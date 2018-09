Sandviken Big Band firar 50 år och massa annat kul - så blir nöjesveckan 38 i Gästrikland

TISDAG 18 SEPTEMBER

* Föreställning: Linn Fjällmo Vestin, Gävle Stadsbibliotek, 18.30.

* Föreläsning: “Dödshot och glitter” med Linnéa Claeson, Gävle Stadsbibliotek, 19.00.

ONSDAG 19 SEPTEMBER

* Musiksoppa med Maria Möller - Livet på scenen och scener ur livet, Söders Källa, Gävle, 12.00.

* Musik för de äldre med Robban Trubadur, Boulognerskogen, 13.00.

* Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

* Musiksoppa: Maria Möller: Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Blå scenen litteratur: Peggy Berglind, Gävle Stadsbibliotek, 19.00.

* Gasta med Ann Westin och Martin Johansson, Söders Källa, Gävle, 19.30.

* Quiz, Bishops Arms, Gävle, 19.30.

TORSDAG 20 SEPTEMBER

* Lunchkonsert: Gavle Kammartrio: “Toner från ett Wienercafé” , Kanalgårdens vinterträdgård, Sandviken, 12-13.

* “På väg till Amsterdam” - Gävle Symfoniorkester: Chefdirigent Jaime Martín, Javier Perianes, piano: Grieg Pianokonsert i a-moll, Mendelssohn Symfoni nr 5 ”Reformation”.

* Julie David, Absint, Winn, 17-20.

* Förstå världen - Möt Radiokorrespondenterna i Gävle, Gävle Teater, 18.00.

* Popquiz "Vi lever" med Anders Sundin och Pecka Alzén samt hemlig gäst, Söders Källa, Gävle, 18.30 (restaurangen öppnar 17.00).

* Orientaliska Strängar: Brusk Dibo och Khaldoun Jawish bjuder på livemusik från Mellanöstern, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* Vem får vara gamer? – Nu krossar vi myterna! Med Johanna och Chris Smedbakken, Folkbiblioteket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

FREDAG 21 SEPTEMBER

* DJ Peter Tele Andersson, Absint, Winn, Gävle, 16-19.

* Konstutställning med vernissage för Ami Widahl och Gunilla Löfgren, Elite Grand Hotel, Gävle, 17.00.

* Friday Night Live med Platina, O'Learys, Gävle, 20-23.

* Engmans Kapell, CC-Puben, Gävle, 21.30.

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

* Bondens egen marknad, Stortorget, Gävle, 10.00.

* Mamma Mu och Kråkan - “Är du min vän?”, Ockelbo Bibliotek, 11.00.

* Idrottens dag - i Gävle, Gävle slott, 11.00.

* Familjelördag: “Den lilla mullvaden…”, från 5 år, Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00.

* Berättarföreställning: Vindmantel/Ilman viitta, Gävle Stadsbibliotek, 15.00.

* Sverigepremiär: The Music Of John Low - med regissörsbesök, Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle, 16.00.

* Where The Magic Happens - magi med Caroline Ravn, Gävle Teater, 16.00.

* Folkteatern: Det nya riket, Folkteatern, Gävle, 16.00.

* Sandviken Big Bands Jubileumskonsert med gästsolistspel av Viktoria Tolstoy, Claes Janson och Patrik Skogh, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00.

* Byrock: "De första svenska rockkungarna" med Ingemar Dunker och hans Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers som berättar och spelar om när rocken kom till Sverige, Hembygsgården, Hofors, 16.00.

* Rasmus Weiåker, Absint, Winn, 19-22

* Blind Tooth - Live And Electric, CC-Puben, Gävle, 21.00.

* Madame Neruda, The Church, Sandviken, 23.00.

* Albin Johsén, Five Nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

* Exit Filmfestival, Gasklockorna, Gävle, 14-18.

* Peter Carlsson och Kjell Gustavsson & The Rhytm and Blues Orchestra, Folkets Hus och Park, Hofors, 14.00.

* Invid källan med Gunilla Winther och Tomas Folkegård, Bomhus Kyrka, Gävle, 18.00.

* Demon Head, CC-Puben, Gävle, 20.00.