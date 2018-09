Skivrecension: Sandvikenbördige Thomas Backman bryter med konventionerna - gör jazz för en ny generation

JAZZ Den i Stockholm boende Sandvikenmusikern och rörblåsaren Thomas Backman har släppt sin första skiva i eget namn. Det är på en synnerligen välutformad vinylplatta som verkligen slår an i sin design. Thomas har skaffat sig ett tungt namn inom den svenska improviserade musiken genom sin musikaliska flexibilitet som har kommit många artister till godo. Dit räknas Sarah & George Riedel, Ane Brun, Uri Cane, Django Bates, Filip Jers och Petra Marklund.

Thomas har skrivit skivans alla nummer och gruppens keyboardist, pianist och sångerska Josefin Lindstrand har textat tre av melodierna. Hans breda musikalitet gör att jazzaccenterna inte är ensamrådande. Det syns inte minst i gruppens instrumentation. El-basisten/kontrabasisten Oskar Schönning hörs även med gitarr och munspel. Trumslagaren Josefin Runsten varierar sig med violin, cello, synth och piano. Det framhåller musikens spännvidd och sound.

Den okonventionella gruppen agerar fritt utan att hamna i gamla nötta spår. Jag tycker att det är nog så tufft av gruppen att ställa sig rakt upp och servera en personlig musik som bryter det traditionella improvisationstänkandet utan förlagor och schabloner. Att musiken passar den yngre musikgenerationen är jag övertygad om. Den personligt övertygande attityden och infallsvinklarna skall uppmärksammas.

Göran Olson

Thomas Backman

"Did You Have A Good Day, David?"

(Modern Musik/Klangbox)

Släpptes 29 augusti

Betyg: 4 av 5

* Plattan på Spotify.