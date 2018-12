Skandinaviens äldsta skivbutik lever vidare – trots tuffa tider: ”Aldrig haft så mycket skivor i lager som nu”

Det finns Bengans, Pet Sounds och Golden Oldies Shop – men det finns bara en Burmans – äldsta butiken som säljer skivor över disk. I alla fall i Skandinavien.

– 1949 blev det här en renodlad skivaffär. Innan dess såldes det skivor tillsammans med bland annat klockor, glasögon och annat, säger Stefan Nilsson, som hade en dröm redan som liten grabb – att få sälja skivor hos just Burmans.

– Och nu har jag varit här i 32 år och har hunnit bli 54, säger den kunnige skivhandlaren.

Det är heller ingen hemlighet att det numer är en tuff bransch att sälja fysiska exemplar av något som annars många tar som en självklarhet att ladda ner billigt på nätet.

När det dessutom var som tuffast startades en insamling och gavs konserter för att rädda butiken, en kulturgärning som förstås gav den hårt prövade skivhandlaren hopp.

– Det är en tuff bransch. Många yngre vill ju inte betala för musik och de som letar efter en speciell skiva hoppas förstås alltid att skivan ska vara så billig som möjligt.

Stefan Nilsson berättar att vinylskivor med Beatles och Rolling Stones fortfarande är gångbara – och att om han har ett exemplar av Pink Floyds "Wish you where here" blir den knappast äldre än fem minuter.

– Tidig hårdrock på vinyl, svensk progg och 70-tals musik generellt säljer också bra – och gammal vinyl i mono är hetare än någonsin.

I nästa andetag säger han "gubbsamlare" och förtydligar att det handlar om äldre skivnördar som i stort sett är ute efter samma grejer.

– Jag har mina stamkunder. Typ de som är här och dricker kaffe på lördagarna och samtidigt kollar efter fynd.

Ungefär 15 000 titlar finns bland hyllor och lådor – och i princip finns knappt ett hörn ledigt i butiken.

– Jag har nog aldrig haft så mycket skivor i lager som nu, säger skivhandlaren, som trots mängderna av både stora och små skivor har bra koll på var de finns.

– Jag vet ganska väl var jag har grejerna, men det händer ju att en skiva inte hamnar där den ska, säger han och ler.

Jag undrar också om skivhandlaren själv saknar något i samlingen och då kommer svaret blixtsnabbt:

– Det finns alltid någon speciell skiva jag drömmer om, kanske någon gammal powerpop-skiva. Färdig skivsamlare blir man aldrig, säger han och ler ännu mer.

Till sist säger Stefan Nilsson att på fredag och lördag blir det livemusik i butiken.

– Och då måste alla skivor flyttas, säger kämpen bakom den unika butiken.

► Stefan Nilssons tre favoriter just nu:

* Roseanne Cashs nya cd.

* "Cover me – Eddie Hinton songbook". En skiva som är 100 procent Stefan.

* Beatles "White album", som är aktuell igen och fortfarande håller.