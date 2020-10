Noomi från Gävle kan bli Årets Frisör – se hockeyfrillan som fick henne nominerad

Hon har varit frisör i Gävle i arton år och äntligen blev det av att skicka in. Nu har Noomi Horn utsetts till en av fyra nominerade i kategorin Dam i tävlingen Årets Frisör.

– Jag blev helt otroligt glad. Nu försöker jag njuta lite av känslan faktiskt, säger hon.

Hon är i full färd med att hänga upp en förstoring på väggen i salongen. Den visar en av stylingarna som hon skickade in. En helkroppsbild på en kvinna med en grafisk frisyr och matchande kläder.

– De kom precis så jag måste ju skynda mig att hänga upp dem. Lagarbetet var det roligaste, jag hittade jätteduktiga lokala samarbetspartners som det klickade med och då blir det bara så kul.

Två bilder hänger hon upp. Den andra har en lite mer mjuk och busig frisyr med kortare på sidorna och längre i bak. Nästan lite punkig undrar jag?

– Ja precis, den är mera punkig. Stilen kallas också "mullet" och den kommer mer och mer.

För att bli nominerad gällde det att skapa en känsla i en bild. Inte bara frisyren utan även modellerna, kläderna, make up och fotot, allt ska funka ihop. Det kräver en hel del träning och Noomi lärde sig mycket under arbetets gång. Hon känner fotografen sedan tidigare, Alexander Lindström på Gefle Fotostudio. Modellerna är två tjejer från Gävle. Den ena, Disa Eriksson, är en kund som hon har haft i bakhuvudet ett tag. Den andra modellen gick hon ut på stan för att hitta. När Noomi såg henne visste hon direkt att hon skulle bli perfekt. Moa Köie Wulffschmidt blev förvånad men ville gärna vara med. Make up-artisten hittade hon via en kund, Minna Salander som i vanliga fall jobbar på Make Up-store. Kläderna kommer från Gävlebutiken Fico.

– Det var en process att få fram rätt kläder. Jag gillar grafiska former och den ena frisyren är väldigt grafisk därför blev det kläder i hårdare svart med grafiska linjer, säger Noomi.

Den stramare pagen färgade hon i block. Den andra frisyren är mjukare med pudriga toner och lösare klippning. Längre i nacken och kortare på sidorna kallas för "mullet" i frisörsammanhang, kan även benämnas som punkfrisyr men är mest känd som hockeyfrilla.

– Jag ville ha kontrasterna därför gjorde jag en grafisk frisyr kontra en punkinspirerad, förklarar hon.

Hon tyckte om att jobba med ett team och bli peppad av de andra. Men att hon skulle gå vidare och bli nominerad hade hon inte riktigt räknat med. Nu ser hon fram emot tävlingsdagen den 14 november. Då kommer hon att klippa en av sina modeller live framför en jury. Hon har valt att göra den grafiska.

– Jag vill visa färgen. Blocken med persikorosa och puderkoppar, det är fint att mixa toner för att få fram en dovare känsla. Den grafiska frisyren speglar mig mycket, säger Noomi.

Se mer lokal stylinginspiration på instagram; @noominoomi, @ficostoreofficial, @geflefotostudio, @msalandermakeup