Nora pratar med tjejer som varit sexslavar: "Det är ilskan som driver mig"

Nora var 16 år när hon såg filmen Lilja 4-ever av Lukas Moodysson första gången. Hon blev så illa berörd att hon inte kunde sova. Filmen handlar om en ung tjej som utsätts för människohandel i Sverige. Den bygger på en verklig historia.

– Jag blev så fruktansvärt ledsen, den var ett uppvaknande för mig. Det här är ju inget man pratar om, så jag hade inte tänkt på det innan. Men efter det började jag att söka mer information.

Nora Lundqvist tittade på dokumentärer och läste boken Såld. Efter ett tag hittade hon organisationen Stop The Traffik som arbetar för att stoppa människohandeln i världen. Hon blev volontär och började stötta utsatta tjejer genom samtal. För bara några dagar sedan blev hon utnämnd till Årets Ambassadör 2021.

– Utmärkelsen känns jättekul. Jag har jobbat hårt för att sprida kunskap och nu blir jag ett ansikte utåt på hemsidan där det finns hjälp att få. Möjligheten att den som är sexslav ska våga kontakta oss blir större när de ser en kvinna på bild eftersom de flesta är styrda av män, säger Nora.

Vi har bestämt träff på Sandbacka Park i Sandviken där hon läser till IT-tekniker på heltid. På kvällar och helger jobbar hon extra som sjukvårdsbiträde. Hon har hunnit fylla 22 och flyttat till egen lägenhet. Där bor hon med sin katt som tidigare har haft ett tufft liv. En vanlig ung tjej med ett ovanligt brett engagemang.

– Det är ilskan som driver mig. Jag blir så arg när jag tänker på vad som sker. Det är svårt att förstå att så många män våldför sig på tjejer som helt uppenbart mår fruktansvärt dåligt, säger Nora.

En gång varannan månad samtalar hon med en kvinna som har lyckats ta sig ur sin fångenskap. Det har stor betydelse att få prata med någon som vill lyssna. Nora har hört berättelser som är så hemska att de är svåra att ta in. Därför pratar även volontärerna regelbundet med varandra. Många av kvinnorna har suttit inlåsta i en lägenhet någonstans i Sverige med täckta fönster och ser sällan dagsljus. De får knappt någon mat, däremot får de droger.

Organisationen delar in människohandel i fyra underkategorier, sexhandel, barnäktenskap, organhandel och organiserat tiggeri. Nora har lärt sig hur man ser tecken på missförhållanden.

– Många har blåmärken och fula tatueringar, några bokstäver eller siffror som en märkning. Ett annat tecken är om en tjej är ovanligt blek och mager och har flera män som går väldigt nära. De flesta kommer från öststaterna och får inte prata med andra. En tjej som tog sig fri var bara tretton år, hon hade sålts av sin morbror, i dag pluggar hon. Det var en granne som la märke till att väldigt många män kom och gick från lägenheten och ringde till polisen, säger Nora.

Även svenska kvinnor sitter fast i sexhandel. Det kan börja för att betala drogmissbruk eller med en pojkvän som driver på.

– Jag har samtalat med två svenska kvinnor, den ena lever inte i dag. Hon orkade inte mer. Den andra jobbar och försöker få ett vanligt liv. Hon hade en pojkvän som gick igång på att titta på när hon hade sex med andra män, det eskalerade och hon var rädd för honom.

Men hur orkar du ta emot alla dessa historier? Nora säger att hon orkar för att det är så viktigt. Att hon vill sprida kunskap men också ge kvinnorna ett värde.

– Här är jag behövd och gör skillnad. Jag får prata med en människa som verkligen behöver få prata med mig. Det ger mig motivation och energi. Det gör att jag orkar mer.

Nora har ett eget knep för att återhämta sig. När hon fyllde år fick hon en katt-dam i present. En sexårig norsk bondkatt som behövde ett tryggt hem.

– Jag myser med Svea och har lovat att hon aldrig ska behöva flytta mer. Ibland tittar jag på video-klipp på kattungar. Det kan låta simpelt, men det funkar, säger Nora.

Stop The Traffik

Är en internationell organisation som grundades 2006, började som en kampanj för att få slut på människohandel över hela världen.

Årets Ambassadör 2021: Nora Lundqvist 22 från Sandviken

Hemsida: www.stopthetraffik.org

Ur polismyndighetens lägesrapport från 2019:

Om människohandel för sexuella och andra ändamål. Under 2018 anmäldes lika många brott om människohandel som 2017. Antalet anmälda brott om koppleri/grovt koppleri ökade däremot, men den största ökningen gällde brottet köp av sexuell tjänst. Under 2018 anmäldes 848 brott om köp av sexuell tjänst jämfört med 560 brott under 2017. Antalet lagförda brott om människohandel, koppleri och köp av sexuell tjänst ökade jämfört med tidigare. Totalt 15 brott om människohandel lagfördes under 2018, vilket är mer än något annat år sedan människohandelsparagrafen infördes i brottsbalken 2002.