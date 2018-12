MAGNUS MÖTER: Stefan Lundin: "I derbyt mot GIF kommer jag att hålla på Sandviken"

Stefan Lundin hittar rätt till slut och slinker in genom dörren, det är inte lätt att navigera mellan alla Waynes Coffees i stan. Särskilt inte när man bor på tre ställen och Gävle bara är ett av dem, Lundin kommer nästan direkt från tio dagar i Spanien där han också har ett hem. Sedan har han fortfarande en övernattningslägenhet i Göteborg också för att hålla kontakten med sin dotter.

Men sedan fyra år tillbaka är Gävle ändå basen, det är här han är skriven igen numera tack vare kärleken.

Det är också till stor del på grund av det nya livet med Maria som beslutet sakta men säkert växte fram att säga upp sig från tjänsten som sportdirektör för SEF, föreningen Svensk Elitfotboll (de 32 lagen i allsvenskan och superettan), efter tio år och 63 år gammal.

– Det var dags, jag kände det. Ska man ha ett sånt jobb måste man brinna 24 timmar om dygnet för det, och jag hade tappat lite av den gnistan, säger Stefan och dunsar ned i en fåtölj med en kopp kaffe fylld till bredden med mjölk.

Du slutade i september, hur har den första tiden som pensionär varit?

– Bra tycker jag. Jag ångrar mig inte ett dugg. Men man ska inte underskatta känslan som kan komma då telefonen plötsligt inte ringer på samma sätt längre och man inte har 60-70 mejl när man kollar e-posten. Det kan bli väldigt tyst och många har problem med det där, att plötsligt inte vara i centrum av allt. Jag kan förstå situationen, att många som slutar högprofilerade jobb mår nog inte så bra. Många hamnar i nån slags konflikt och bitterhet, men där tänker inte jag hamna.

Mycket längre hinner han inte komma innan Mika Sankala, gruppchef på Svenska fotbollförbundets nationella fotbollsutbildare, ringer för att fråga något.

Helt tyst har det inte blivit, va?

– Nä, och jag har inget emot att ta en del uppdrag fortfarande, det kan handla om föredrag och lite sånt. Sedan börjar inte Svante Samuelsson, som ska ersätta mig, förrän i mars nästa år så det är en slags övergångsperiod till dess.

Hur skulle du beskriva den roll du haft i svensk fotboll?

– En central roll, helt klart, en behaglig central roll. Jag har medvetet undvikit att vara medialt i centrum, men visst har jag haft inflytande och blivit tillfrågad om både det ena och det andra, informellt och officiellt. Jag hade mitt sista tränarjobb i Häcken 2006 och fann sedan en roll som passade mig otroligt bra, med en fot kvar i elitfotbollen. Jag slutade och fann en bättre roll. Att vara elittränare i dag är ett otroligt utmanande jobb, elittränarna lever ett orimligt liv. Svensk elitfotboll är en väldigt svag ekonomi om man jämför med övriga Europa, att vi klarar oss så bra beror på att vi är så duktiga på utbildning. Men att vara elittränare här är tufft, att vara sportchef är tufft.

Ingenting "sitter i väggarna", det är bara tapeter och cement, utan det sitter i människors kunskap.

Apropå tufft, Gävle har inte längre något lag i det som kallas svensk elitfotboll. Vad har du för tankar kring det?

– Det jättetråkigt för det första. Men inte jätteovanligt, det är som Åke Nilsson i BK Häcken en gång sa: "Det tar tio år att bygga upp en klubb, men det tar bara några månader att rasera alltihop".

Vad beror det på att sånt händer då?

– En sak man måste ha klart för sig är att "det sitter inte i väggarna". Man måste ta bort den villfarelsen. Ingenting "sitter i väggarna", det är bara tapeter och cement, utan det sitter i människors kunskap. De som jobbar med det här. Man byter ut folk. Kombinationen av kontinuitet och nytänkande, den är svår den.

– I Gefle IF började vi med det här redan på 90-talet, just att hitta former för att skapa en elitmässig verksamhet. Det var faktiskt jag som en gång i tiden rekryterade Leif Lindstrand. Och så Pelle då, som hade kunskapen om spelet, hur man spelar fotboll på elitnivå. Det var en extrem tydlighet i ledarskapet. Och det var ett gäng människor som jobbade dygnet runt, så som man måste göra i en klubb som Gefle IF, och som visste vad som krävs för att klara av det. Man hade ett mål som klubben rättade in sig i, spelarna gjorde det också och det fanns en förståelse hos dem.

– Man hade en modell för hur laget ska spela som det är lätt att ta till sig, genialisk i sin enkelhet där roller är viktiga och igenkänningen stor. Flera spelare har ju kommit till andra klubbar men det har inte alltid fungerat, för framgången dom skaffat sig har byggt på ett speciellt sätt att spela – där repetition varit en nyckelfaktor. Att effektivt få ut det bästa ur varje spelare. Det kallas faktiskt för "Gefle-skolan" det där.

Och när "Gefle-skolan" skrotades började raset?

– Mm, man kan ta Barcelona som ett exempel. Guardiolas idé var att man skulle spela bollen till varandra så mycket att motståndarna till slut blev trötta. En jättebra idé. Det är bara det att det kräver oerhört mycket av spelarna att spela på det sättet, och han kunde köpa de bästa i världen.

– Gefle IF har varit otroligt duktigt på att stå emot det yttre trycket, och där har Leif haft en central roll. Men om ordföranden och styrelsen har en annan syn, då går det inte. Om styrelsen består av människor – och så har det uppenbarligen varit i Gefle IF nu den sista perioden – som ska hitta nya vägar och spela bättre och trevligare fotboll... ja, det har ju gått rakt åt helvete, med den sortens tänk. Det kräver något helt annat och det har inte styrelsen haft nån insikt om, utan snarare har det blivit ett korthus som ramlat ihop.

Om du skulle peka på en enda sak, vad är det största misstaget som gjorts?

– Man får en chans att plocka tillbaka Pelle – och jag försökte själv spela en aktiv roll i att få till det – men av nån jävla märklig anledning så säger man nej till det. Nånstans så bör nån få ta ansvar för det beslut som togs då. Då hade det här stabiliserat sig, sakta men säkert. Precis det som sker med Sandviken nu. Ge Pelle ett par år till så är dom i superettan, vänta bara. Det skulle inte förvåna mig om det blir som på 60-talet när gävleborna åkte till Sandviken för att se allsvenskt kval. Vi kommer att hamna i den situationen, vi är på väg mot det och det är ju sorgligt att se, för mig som var med i den inledande fasen en gång också.

Med din bakgrund måste det vara en speciell känsla för dig att se...

– ...förfallet... Ja.

Vilken roll hade du i att Pelle var på väg tillbaka?

– Som det heter på amerikanska: "I made some phone calls". Och sa att nu finns chansen att få upp den här spårvagnen på ett spår igen. Nu har ni chansen, ta den nu! Men det gjorde man inte.

– Det är inget fel på Poya Asbaghi, jag har en djup respekt för att han har ett fotbollskunnande, men han är inte färdig som tränare. Han har långt kvar. Du såg ju hur bedräglig den situationen var som blev då. Man tog så många felaktiga beslut under den perioden så det var helt sanslöst. Nyckfullt värvande, nyckfullt fotbollsspel.

Jag trodde ju i min enfald att nu har jag ringt de där samtalen, nu blir det bra och jag ringde till en annan person med koppling till klubben och sa "Vad kul att Pelle går tillbaks till GIF!"

Hur reagerade du när du fick reda på vägvalet?

– Jadu, jag trodde ju i min enfald att nu har jag ringt de där samtalen, nu blir det bra och jag ringde till en annan person med koppling till klubben och sa "Vad kul att Pelle går tillbaks till GIF!". Och så dagen efter får jag reda på att det blev inte så. Jag var så jävla förbannad.

– Det var ju så också att Leif lite tidigare bett mig sitta med i valberedningen i klubben. Jag var på väg att frånsäga mig det eftersom jag inte hade tiden – men när det här hände så hoppade jag av i förtid, utan att gå in på detaljer så sa jag att jag tänker absolut inte vara med i en klubb som beter sig på det här viset. Det var en otrolig besvikelse, hela den situationen. Men jag orkar inte lägga mer energi på det där nu.

Hur var det i Spanien då?

– Fint. Vi köpte Marias föräldrars hus i Torrevieja för två år sedan och är där en tredjedel av året ungefär. Vi har bildat ett bolag tillsammans också och har börjat jobba lite med konferenser och sånt där nere, vi hade faktiskt AIK:s och Norrköpings U19-lag på besök nyss.

Mhm, du har inte släppt fotbollen ändå.

– Nä, men det kommer inte att bli nån verksamhet i större skala. Men jag har ju arrangerat träningsläger för klubbar förr och har så klart nytta av den erfarenheten.

Nåt mer med fotbollsanknytning som du engagerar dig i?

– Ja, det är ju sonen William också förstås, som tränar Trollhättan. Han mejlade mig intervjun som Stisse gjort med honom för nån vecka sedan, det var roligt att läsa den. Det är alltid nervöst att se deras matcher. Det ska bli spännande att se hur det går för dom i ettan, dom är inte så tokiga alltså.

– Jag måste säga att det finns en hel del paralleller mellan mig själv och honom när det gäller första året som tränare, han är ungefär i samma ålder som jag var när jag tog över GIF. Jag minns att jag frågade spelarna vad dom tyckte. Jag var ju yngre än många av dem, och till slut sa Bernt Björk som varit med länge: "Men, ska vi inte börja träna nån gång då?". Det var hans sätt att säga ja.

Har William frågat om råd?

– Nja, jag försöker hålla mig borta från att lägga mig i för mycket. Men alla tränare behöver en mentor att gråta ut hos när det behövs, det kan vara bra med ett bollplank ibland. Nu råkar jag vara pappa också, men William har fler tränare han har kontakt med.

Du, till sist, det blir derbyn mellan GIF och SIF igen nästa år. Kommer du att vara ljusblå eller röd då?

– Det var en bra fråga det. Men det är ju så att det är personerna som är i klubben som är det viktigaste, inte klubben i sig. Pelle har alltid varit som en yngre bror till mig, vi har krigat ihop på barrikaderna i så många år och i så många olika former. Jag vill att det ska gå bra för honom. Så jag kommer att hålla på Sandviken i de matcherna.

► Stefan Lundins...

...favoritdag i veckan:

"Lördag, det har växt fram med tiden. Det är för mig en dag för social samvaro på ett annat sätt än förut. När man är tränare är lördagen mest dagen före en match, det är det man fokuserar på. Nu använder jag dagen till att på ett avslappnat sätt följa idrott. Och kvällen ägnar jag åt det sociala".

...favoritmånad på året:

"Jag tycker om hösten, så då säger jag oktober. Det är väldigt skönt klimat nere i Spanien då också, så det bidrar absolut. Och här hemma innebär det att fotbollsserierna avgörs, det är en spännande tid som jag alltid uppskattat".

...favoritfärg:

"Blå. Ofta är sånt förknippat med favoritlag man haft, jag höll alltid på West Ham i engelska ligan när jag var ung och sånt präglar ofta ens färgval, även om dom spelade i ganska märklig kombination av ljusblått och vinrött. Jag klär mig ofta i blått, det gör jag ju i dag också här. Marinblått tycker jag är snyggt".