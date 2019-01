De vill hjälpa invandrade barn i Sandviken hitta till svenska språket via dramalekar

Linda Kärki, Susanne Trolleberg och Katarzyna Jankowska träffades på Västerbergs folkhögskola där de läser dramapedagogik.

Nu har de startat föreningen DramaMera, som redan har haft några mindre projekt men som nu laddar för den första storsatsningen. De har fått medel för att genomföra ett integrationsprojekt i Norrsätra för barn och ungdomar (7-17 år).

Under våren kommer de vecka tre till tio att bjuda in barn till att göra roliga dramaövningar. DramaMera vill vara så tillgängliga som möjligt och vill att tröskeln in ska vara låg.

– För oss är det viktigt att det är gratis så att barn och ungdomar kan prova på utan att det ska kosta något, säger Susanne Trolleberg.

De poängterar att detta handlar om att jobba med drama, inte med teater. Ingen behöver plugga in långa repliker. De tror att det kan skrämma bort intresserade om de tror att de ska genomföra en teateruppsättning med stora pretentioner, då det i själva verket handlar om att leka sig fram med dramapedagogiken som verktyg.

– Teater spelar man för en publik, drama gör man för sig själv eller för gruppen, säger Linda Kärki.

Så stora kunskaper i svenska behöver de deltagande barnen inte ha. Av erfarenhet vet de också att en del barn har lite större kunskaper i svenska och vid behov kan hjälpa andra barn att tolka. Det handlar mer om kroppsspråk.

– I dramaövningarna kan man få känna sig sedd utan att det krävs att man är så vältalig på svenska. Det går att få fram sitt budskap med till exempel kroppsspråk utan att behöva kunna alla ord direkt.

De samarbetar med ABF och Sandvikenhus, och de senare står för lokalerna. För att steget in ska vara så kort som möjligt vill de vara ute i bostadsområdena (senare i vår fortsätter projektet på Nya Bruket).

– Tanken är att det ska vara i bostadsområdet så det är lätt att prova på. Och om barnen är intresserade av att gå vidare så kan vi peka vidare och visa att Kulturskolan finns, säger Susanne Trolleberg.

När projektet är över hoppas DramaMera på att föräldrar eller andra vuxna i bostadsområdena ska vilja ta vid och själva arrangera dramaövningar. Och så hoppas de på att några av barnen ska bli så bitna av teaterlekarna att de vill söka sig vidare.

– En tanke med projektet är att bli en brygga in till Kulturskolan för dem som kanske inte ens känner till att det finns en Kulturskola.

DramaMera lovar att de ska bli synliga i Gästriklands kulturliv på många andra sätt också. Bland annat planeras en dramatisering av en text av Sandvikenförfattaren Karin Nilsson.

Fotnot: Intresserade kan besöka Tallbacksvägen 29 i Norrsätra 12/1 för en prova-på-gång. Läs mer på https://www.facebook.com/dramamera/.