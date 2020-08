Nu är årets TV-puckslag uttaget – Strömsbro fick med flest spelare: "En enorm liten lirare"

Hockeysäsongen är igång med allt vad träningar heter. I väntan på att matcher ska ta vid har David Åkerblom, tränare i Brynäs U16, tagit ut årets TV-pucklag.

– Vi har varit på is med de här grabbarna i en och en halv vecka nu. Både tränat och spelat internmatcher och vi tog ut laget efter sista matchen i lördags, säger Åkerblom som beskriver truppen på följande vis:

– Det är en rätt skicklig forwardsuppsättning med lite olika spetsegenskaper. Backsidan är väldigt jämn där spelarna är rätt lika till sättet. Likadant på målvaktssidan, där kommer det en väldigt jämn kamp mellan de båda. Vi kommer rulla så mycket som möjligt, men när vi behöver spetsa till det kommer kampen bli stenhård.

Redan förra året började Åkerblom hålla koll på vilka spelare som kunde komma att bli aktuella för en uttagning. 40 killar blev uttagna till sommartruppen och av dessa återstår nu 22.

– Det är tufft, men vi har sett många av de som är med i truppen under matcher och träningar redan förra säsongen. Man brukar ha en hum om vilka som ligger långt fram och se vilka som har det där sista lilla i sig, säger Åkerblom.

Av alla föreningar som har spelare med är det Strömsbro som fått med flest lirare, hela sju stycken. Och en av alla dessa lirare är Liam Danielsson, son till den förre Brynässpelaren Björn Danielsson.

– Det här är en sån liten lirare så det är helt enormt. Han har ett spelsinne som inte är av denna värld. Jag tror han är drygt 153 cm lång men en sån jäkla godbit. Han tävlar och jublar efter varje mål på träning, en jäkla härlig kille.

Liam är en av tre som är underårig. Hugo Lundberg är en annan och Felix Åkerson likaså. Noterbart är också att forwarden Oscar Bylund från Brynäs är barnbarn till Lasse Bylund, sju SM-guld med Brynäs på 60- och 70-talet.

Det finns även tre stycken som var med redan förra året: Liam Willner, Emil Lundh och Viktor Eriksson.

I dagsläget är det ännu oklart hur det blir med årets turnering pga coronapandemin.

– Det vi vet är att vi ska till Leksand och spela gruppspel men exakt datum får vi först 29 augusti när allt ska spikas. Det preliminära är att det spelas första helgen i oktober, säger Åkerblom.

I gruppspelet gäller det att komma etta eller tvåa för att ta sig vidare till slutspel. Kvalgrupp D som Gästrikland tillhör består av Bohuslän, Dalsland, Örebro, Dalarna, Värmland och Västmanland.

Tar man sig till slutspel så spelas det i Umeå. Datum är ej spikat.

Här är Gästriklands trupp till TV-pucken:

Målvakter: Abbe Linderdahl, Strömsbro IF, Edvin Karnatz, IK Huge.

Backar: Wilgot Heldevik-Klein, Hofors HC, Sixten Davidsson, IK Huge, Elias Sörling, IK Sätra, Petter Lindblom, Hille/Åbyggeby, Hugo Lundberg, Strömsbro IF, Adam Magnusson, Strömsbro IF, Isac Winroth, Valbo HC, Ludvig Basth, Valbo HC.

Forwards: Oscar Bylund, Brynäs IF, William Persson, Brynäs IF, Felix Åkerson, Brynäs IF, Olle Bjälkefors, GGIK, Elias Zimmerman, GGIK, Hugo Engelaar, Strömsbro IF, Liam Danielsson, Strömsbro IF, Charlie Olsson, Strömsbro IF, Hampus Persson, Strömsbro IF, Liam Willner, Skutskärs SK, Emil Lundh, Skutskärs SK, Viktor Eriksson, IK Sätra.

Tränare: David Åkerblom.