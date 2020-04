Nu är det nätet som gäller på allvar för att nå ut – Gävlebaserad företagstrio går ihop i nytt initiativ

Ursprungsidén till The Show Must Go Online var det Robert Berglund med scenteknikföretaget Center Stage som knäckte. Idén togs vidare under sen lunch med Michael Tebinka som jobbar på kommunikationsbyrån Baringo. De fick sedan med sig den visuella byrån Jamback Media i initiativet de har valt att kalla The Show Must Go Online. Deras kunderna är vanligtvis allt från Folkteatern till Sandvik och när coronakrisen kom såg de en möjlighet att erbjuda en gemensam plattform.

– Vi insåg att vi kan göra massor av saker tillsammans som vi inte kan göra var för sig. Många kan lösa streamingbiten men inte på det här dynamiska sättet och med den erfarenhet vi har, säger Robert Berglund.

"Showen måste ut på nätet" skulle initiativet kunna direktöversättas till och så har även skett den senaste månaden, inte minst då artister konserterat på nätet.

– Det kan vara jättecharmigt med en vardagsrumskonsert, men det är inte lika charmigt om det görs av skivbolaget i en studio med lågt produktionsvärde. Att hamna mittemellan där är farligt, det ska nog antingen vara DIY (gör det själv) eller hela vägen, tror Robert Berglund.

Där kommer denna Gävletrojka in, då de behärskar hela processen från de rent fysiska aspekterna av ett evenemang beträffande ljud och ljus till hur det ska förevigas på bästa sätt. För det är ju inte bara konserter som ställs in utan även allsköns evenemang inom exempelvis företagsvärlden. Åskådarperspektivet är viktigare än någonsin, menar gruppen.

– Vi ser att företag ofta lägger väldigt mycket pengar på event med allt praktiskt som stolar och snittar, men så säger många av dem att "livestream fixar vi själva". Jag tror fler börjar inse att det är begränsat vad de klarar själv om de vill hålla bra content och få det att se välpaketerat ut, säger Andreas Jakobsson

När vi ses i Stora gasklockan den 1 april håller gänget precis på att testrigga inför Ung Företagsamhets lokala gala som sänds härifrån ut på nätet onsdag 8 april klockan 10-16. Hit kan även andra hyra in sig är tanken med i princip vilket evenemang eller möte som helst, inte bara konserter alltså. Flexibilitet är lite av ett ledord här.

– Vi har kollektivt väldigt mycket erfarenhet av ljud, ljus och bild och är vana vid att vara multijonglörer. Mycket av den improvisationskonsten är väldigt tacksam att ha just nu då den tillåter oss att tänka utanför boxen, säger Michael Tebinka.

De märker redan av intresse för initiativet och ska tillsammans jobba framöver bland annat med att sända Sandviken Open Stage 24 april på Kulturcentrum.

