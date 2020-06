Nu får idrotten coronastöd – så mycket fick din klubb: "Våra föreningar signalerar stor oro"

Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd. Med start på måndagen får 113 idrottsföreningar i Gävleborg besked om sin ansökan för att kompensera ekonomiska förluster under våren. Totalt hade 140 av länets föreningar ansökt.

Gävleborgs föreningar får dela på 4 723 000 kronor, vilket motsvarar cirka 3 % av den totala pott som Riksidrottsförbundet (RF) fördelat.

Förutom de föreningar som fått besked om stöd från RF har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivet slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via specifikt specialidrottsförbund och det är då förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas.

– Jag har överväldigats av hur Gävleborgs föreningar tagit sitt ansvar och hittat nya lösningar för sin verksamhet under den här tuffa perioden. Det känns bra att stödet kommer innan sommaren och att man i fördelningskriterierna tagit stor hänsyn till den viktiga barn- och ungdomsidrotten. Samtidigt vet vi att de föreningar som får mest stöd ändå inte får mer än 60 % av vad de ansökt om, många får mindre än så och vissa får faktiskt ingenting, så det är högst angeläget att fortsätta arbetet för ett förlängt stöd till idrottsrörelsen. Våra föreningar signalerar stor oro inför hösten om den här situationen fortsätter, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Gefle IF friidrott får mest av de lokala föreningarna, 204 000 kronor. Notabelt är att stora föreningar som Brynäs IF ishockey och Sandvikens IF fotboll inte beviljades stöd.

Här är de föreningar i Gästrikland/Norduppland som får stöd: Skutskärs IF bandy 51 000 kronor, Gefle baseboll&softboll club 12 000, Ockelbo basket 64 000, Gefle boulesällskap 65 000, BK Falken 14 000, Sandvikens brottarklubb 3 000, Draco IF 15 000, Söders Fight Gym 53 000, Wij Bågskyttar Ockelbo 6 000, Gävle bågskytteklubb 10 000, AMF Årsunda 60 000, Lingbo IF 7 000, IK Rex 83 000, IK Sätra 49 000, Gestrike-Hammarby IF 42 000, Forsbacka IK 140 000, Österfärnebo IF 14 000, Strömsbro IF 103 000, IK Huge 57 000, Hagaströms SK 41 000, Kungsgårdens SK 7 000, Storviks IF 10 000, Gävle judoclub 11 000, Sandvikens AK 6 000, Österlövsta FF 4 000, Hille IF 83 000, Månkarbo IF 44 000, Strömsbergs IF 31 000, Ullfors IK 49 000, Älvkarleby IK 44 000, Skutskärs IF fotboll 7 000, Gefle IF fotboll 185 000, Valbo FF 30 000, Hofors AIF 15 000, Ockelbo IF 56 000, Torsåkers IF 35 000, Gefle IF friidrott 204 000, Älvkarleby GK 35 000, Örbyhus GK 76 000, Gävle GK 104 000, Högbo GK 28 000, Hofors GK 29 000, Gefle GF 26 000, Sandvikens GA 49 000, Valbo AIF innebandy 76 000, Åmots IF 8 000, Gävle GIK ishockey 3 000, Sandvikens IK 140 000, Brynäs kyokushin karate 14 000, Brinka Sandviken KK 2 000, Aerostep company Hofors 15 000, Hedesunda crossklubb 10 000, Skutskärs MS 16 000, SMK Gävle 5 000, OK Hammaren 6 000, Älvkarleby RK 11 000, Tierps RK 25 000, Gävle PK 17 000, Högbo RK 86 000, Hofors RS 13 000, Storvik Ovansjö RK 11 000, Ockelbo RF 3 000, Gefle Segelsällskap 17 000, Gävle simsällskap 11 000, Harnäs Skutskärs SS 11 000, Gefle frivilliga skarpskytteförening 7 000, Gefle TK 26 000 kronor.