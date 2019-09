Nu har Gävleborna chansen att utse sina favoritbutiker i centrum – vinnarna koras på ny handelsgala

E-handel och externa köpcentrum har länge utmanat shopping i centrum. Genom den nya Handelsgalan hoppas Gävle citysamverkan att fler Gävlebor ska upptäcka vilket utbud som finns i stadskärnan.

– Det finns många livskraftiga företag i city. Det här blir ett sätt att sätta fokus på dem, säger Daniel Swärd.

Han leder arbetet i företaget Gävle citysamverkan service AB som ägs av föreningen med samma namn. Syfte är stimulera handeln i stadskärnan.

Av de omkring 310 affärer, butiker, caféer, restauranger och serviceföretag med verksamhet i centrum är cirka 200 medlemmar i föreningen.

Nu när Gävleborna uppmanas att nominera företag i sex olika kategorier kan de välja såväl medlemmar som icke-medlemmar.

– Ja, vi bestämde oss för att vara generösa på det sättet. Det här är första gången vi arrangerar en handelsgala, men vi hoppas att det ska bli fler, säger Daniel Swärd.

Från och med tisdag nästa vecka och två veckor framåt kan företag nomineras på Gävle citys sajt. Den som lämnar den bästa motiveringen i varje kategori vinner ett presentkort värt 1 000 kronor.

Efter en urvalsprocess återstår i slutänden tre företag per kategori. Bland dem utser en jury sex vinnare som presenteras på Hits for you 14 november.

– Det blir en galamiddag med show för medlemmarna. Vinnarna får komma upp på scen och ta emot blommor, diplom och en vandringspokal, säger Daniel Swärd.

Åsa Sundell driver klädbutiken Fico på Drottninggatan och sitter med i styrelsen för Gävle citysamverkan. Hon menar att tidningarnas rubriker om butiksdöden i centrum överdrivna, i varje fall när det gäller i Gävle.

– Folk vill ha det fysiska mötet och klämma och känna och prova. Butiken är kärnan i vår verksamhet, det viktigaste för oss är att erbjuda bra service, säger hon.

Lönsamheten är god. Företaget har funnits i 14 år och har idag tre heltidsanställda plus två som jobbar extra.

– Jag tror att Handelsgalan kan påminna Gävleborna om hur viktigt det är att stödja lokala företag för att cityhandeln ska finnas kvar, säger Åsa Sundell.

Kategorierna på Handelsgalan 2019

* Årets butik

* Årets säljare

* Årets hår/skönhet

* Årets café

* Årets restaurang

* Årets marknadsförare