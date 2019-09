Nu har Håkan Hemlins lillasyster skrivit på skivkontrakt – sången hjälper henne släppa rösterna i huvudet

Tidningen träffar Jenny Sundström, 40, på hennes jobb som är belägen på Enheten för daglig verksamhet på Kaserngatan. På sitt lilla kontor jobbar hon sedan i somras på en kapitelbok i fantasystil om en konung och hans son där hon hittills kommit några A4 in. Kapitlen är på några rader var.

– Jag tänker att det ska vara lättläst så folk orkar ta sig igenom. Men en 50 sidor lär det bli i alla fall, säger Jenny Sundström som tidigare givit ut en diktsamling.

Hon har den psykiska sjukdomen schizofreni, och i hennes fall innebär det att hon konstant hör tre olika röster i sitt huvud.

– Jag mår bättre när jag gör musik. Det tar bort rösterna i huvudet för stunden.

Jenny Sundströms första officiella musikutgivning var 2013 och sedan ytterligare två låtar 2017. I vintras släppte sin första låt under artistnamnet Kia, "Never Give You Up", tillsammans med en producent från Falkenberg. Hon fick betala 4 000 kronor för musiken. Lite som det fungerar inom hiphopbranschen där rappare köper beats av producenter alltså. Sången spelade hon in hemma och mejlade sedan över till den halländska producenten som fogade samman den med musiken.

– Jag googlade fram honom bara, precis som jag gjorde med skivbolaget, berättar Jenny Sundström.

För nu är hon alltså tillbaka och det på ett skivbolag: det falubaserade CRS Records, som är ett självständigt mindre sådant med mål att hjälpa artister utan plattform. Artistnamnet Kia är hämtat från Jenny Sundströms andranamn Kristina. Det låter mer som modern pop nu om Jenny Sundströms sound. Därtill heter hon som ett bilmärke.

– Ja, haha, jag har märkt att det kommer fram en massa bilrelaterat när man söker. Men lägger man bara till låttiteln efter Kia får man fram mig på Youtube.

1 november är planerat släppdatum för den nya låten "You Don't Know", som Jenny Sundström skrivit själv. Halvbrorsan Ronny Hemlin, även känd som sångare i heavy metal-bandet Tad Morose, har arrat musiken, producerat och spelat in sin lillsyrra i studion i Sörby.

– Det handlar om att ingen vet hur jag känner inom mig. Om jag är ledsen eller glad, men det kan också handla om att ha ett brustet hjärta.

Har du ett brustet hjärta nu?

– Nej, ingenting just nu, för jag är singel.

Ännu mer känd är förstås den andra brorsan, Håkan Hemlin, känd från Nordman. I likhet med Ronny delar de två samma moder, men har olika pappor. Det var först när Jenny Sundström var omkring 15 år, då Nordman var som störst kring mitten av 90-talet, som hon fick veta om släktskapet.

