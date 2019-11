Nu kan vi avslöja varför Ockelbo alltid har dyrast vatten: "Det är svåra beslut"

Det är i dag allmänt känt att Ockelbo kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor.

I dag betalar Ockelboborna, per hushåll, 8 200 kronor per år för vatten. Samtidigt som man i Gävle betalar 2 900 kronor per hushåll och år, vilket är den lägsta i Gävleborgs län. Detta enligt den senaste så kallade Nils Holgersson-rapporten, som tidningen tidigare har skrivit om.

– Drygt 64 procent av alla invånare i Ockelbo är anslutna till det kommunala vattennätet. Vi har samtidigt, i Ockelbo, 17 mil ledningar som ska underhållas, säger Therese Staff.

LÄS ÄVEN: Trots starka politiska protester – kommunalrådet Magnus Jonsson får fortsatt stora belopp från Ockelbo vatten

Enligt Gästrike Vatten utgör det låga antalet anslutna kunder den största skillnaden i kostnad. Men en annan aspekt, inte lika känd för allmänheten, är att Ockelbo är den kommun – i Gästrike Vattens förvaltningsområde – som har överlägset flest vatten- och reningsverk.

Detta trots att Ockelbo med sina 5 906 boende är kommunen med lägst antal invånare.

– Ockelbo har åtta vattenverk och sex reningsverk. Det är förhållandevis många för en kommun i den storleken, säger Therese Staff.

Är det så att antalet vatten- och reningsverk skjuter upp VA-kostnaden ytterligare?

– Antalet verk påverkar driftkostnaden. Vi utreder möjligheterna för hela Ockelbo kommun i avseende att avveckla eller bygga om antalet verk, samt vad det kostar.

Varför ser det ut så här?

– Allt byggdes innan Gästrike Vatten blev huvudman för vattennätet i Ockelbo 2008. Att behålla alla anläggningar är ett vägval som tidigare har tagits, men som nu ses över i pågående utredning, säger Therese Staff.

– Det är svåra beslut. Vi behöver utföra arbete så att vi kan hålla god kvalitet på vatten- och avloppssystemen och vi vill inte höja taxan hur mycket som helst.

Gästrike Vatten utgörs i dag av flera mindre bolag, däribland Ockelbo Vatten och Hofors Vatten. Enligt Therese Staff kan Ockelbos höga VA-taxa heller inte jämnas ut genom att fördela kostnaden mellan bolagen.

– Det fungerar inte så. Vi kan inte flytta pengar mellan bolagen på det sättet, säger hon.

– Avgifterna blir efter de förutsättningar för VA-försörjning som varje kommun har. Lagen om allmänna vattentjänster styr. Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader. Vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner.

I nuläget finns inga planer på att avveckla något av vatten- eller reningsverken i Ockelbo. Prognosen framöver är samtidigt att Ockelbos höga VA-taxor fortsatt kommer ligga på en nationellt hög nivå.

Enligt Therese Staff är en förklaring till varför endast 64 procent av kommunens hushåll är anslutna till det kommunala vattennätet att många tar vatten från egna brunnar. Detta i samband med att invånarantalet har sjunkit över tid, mängden verk samt kontinuerligt underhållsarbete av dessa verk samt ledningar gör att den höga taxan kommer ligga kvar.

Dock är ingen ytterligare höjning i sikte.

– Vi har tidigare höjt taxan i Ockelbo men vi kommer inte att höja den under 2020, säger Therese Staff.

– I Gävle, däremot, kommer taxan att höjas. Det är bland annat för att möta tillväxten i kommunen. Det gör vi delvis genom att bygga en ny vattenförsörjningsanläggning i Älvkarleby kommun samt ett nytt reningsverk i Gävle.

LÄS ÄVEN: Politikerarvoden i Ockelbo och Älvkarleby mångdubblades efter regelmiss: "Vi blev själva överraskade"

FAKTA: Gästrike Vattens, TEMAB:s och Sandviken Energis alla vatten- och reningsverk (antal per kommun) – jämfört med invånarantal år 2018

Östhammar: 8 vattenverk och 11 reningsverk – 21 927 invånare.

Tierp: 7 vattenverk och 12 reningsverk – 20 930 invånare.

Ockelbo: 8 vattenverk och 6 reningsverk – 5 906 invånare.

Sandviken: 7 vattenverk och 8 reningsverk – 39 259 invånare.

Gävle: 7 vattenverk och 4 reningsverk – 101 455 invånare.

Älvkarleby: 3 vattenverk och 2 reningsverk – 9 392 invånare.

Hofors: 2 vattenverk och 2 reningsverk – 9 602 invånare.

Källa: Gästrike Vatten, Sandviken Energi, TEMAB (Tierps Energi och Miljö) och Statistiska Centralbyrån (SCB).