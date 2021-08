Nu kommer Gävlebandet Hladomrak med sitt utlovade album

I september i fjol träffade tidningen det som då var två Gävlebaserade tredjedelar av black metal-plutonen Hladomrak i form av pseudonymerna Talon (sång) och Mophelk (trummor). Nu har Mophelk lämnat gruppen som står utan en fast batterist för tillfället.

Vid mötet skulle gruppen precis börja spela in sin tredje fullängdare och nästan ett exakt ett år senare, den 10 september, släpps given med namnet "Archaic Sacrifice" av nederländska bolaget Non Serviam Records.

Två singlar av albumets åtta spår släpptes i somras på exempelvis Spotify. På fredag 27 augusti kommer även en musikvideo till öppningsspåret "Fozforos Insignia" som du kan se här: