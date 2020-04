Nu ska hallhyrorna i Älvkarleby öka med 30 procent – slår hårt mot föreningar: "Borde pausa höjningen"

– Vi gjorde en översyn av föreningsstödet 2015 genom en extern aktör. De såg att de som hyr våra inomhushallar hade en väldigt hög subvention i jämförelse med de som har egna anläggningar, säger Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef i kommunen.

För att rätta till orättvisan höjs hallhyrorna i två steg.

– I augusti 2018 höjde vi halltaxorna med 30 procent, för att minska subventionen och komma i kapp.

Nu tänker kommunen göra ytterligare en höjning med 30 procent. Lindegren jämför med Uppsala kommun som gjorde en kraftigare hyresökning på en gång.

– Uppsala kommun höjde rejält från 90-100 kronor i timmen till 150 direkt. Vi valde att slå ut det på flera år för att föreningarna skulle kunna anpassa sig. Så nu ligger vi i fas med våra grannkommuner.

Avgifterna rör sporthallarna på Rotskär, Sörgärdets sporthall samt Bodaskolans gymnastiksal.

När det gäller hyran i ishallen har däremot taxan sänkts.

– Motiveringen var att det inte ska vara så stor skillnad att hyra en ishall jämfört med en gymnastiksal.

De extra pengarna som kommunen får in ska gå till föreningar med egna anläggningar. Exempel på sådana är Älvkarleby IK, Älvkarleby ridklubb (delvis), Skutskärs IF bandy, Gårdskärs IF, Marma IF och Skutskärs motorsällskap.

Så de föreningarna kan vänta sig högre bidrag framöver?

– De har ju fått högre anläggningsstöd i och med höjningen 2018.

De föreningar som mest får känna på höjningarna är givetvis de som flitigast hyr hallarna. Enligt Lindegren är det Älvkarleby IK, Älvkarleby gymnastikförening och Skutskärs innebandyförening.

Älvkarleby IK tränar både innebandy och fotboll i Sörgärdets sporthall. Med den nya hyreshöjningen har timtaxan nästan fördubblats på två år - från 75 kronor i timmen till 145 kronor.

– Det slår en hel del ekonomiskt. Jag kan hålla med om att det var billigt förut. Med tanke på stödet från staten gick man då plus varje gång men gjorde någonting. Nu kommer vi att gå mer minus ju fler aktiviteter vi har. Vi måste få in pengar på annat, säger Markus Oksanen, ordförande i föreningen.

Markus Oksanen säger att man i normala tider skulle klara en sådan höjning men att coronan påverkar ekonomin.

– Vid kommer att tappa 200 000 kronor i inställda evenemang och samarbeten.

Han tycker att kommunen borde pausa alla hyreshöjningar på grund av kostnader för föreningar vad gäller smittan. Och han har också ett annat specifikt argument vad gäller Sörgärdets sporthall.

– Det blev ju ingen utbyggnad av sporthallen. Vi får ingen ny sporthall, det blir bara dyrare. Bara av den anledningen borde man frysa hyreshöjningen tills man får upp standarden som övriga utbudet i kommunen

Nyligen meddelade kommunen att utbyggnaden av sporthallen med läktare, nya omklädningsrum, förråd och cafeteria inte blir av på grund av den ansträngda ekonomin.

Kommer ni att minska aktiviteterna för barn?

– Nej, men vi kommer säkert att behöva höja avgifterna och då kan en del barn falla bort, svarar Markus Oksanen.

Han är medveten om att föreningen förra gången hyran höjdes fick tillbaka pengar i höjt föreningsstöd eftersom man också har en egen anläggning.

– Då gick det plus minus noll, Hur det blir nu får man se vid nästa förhandling.

Även Älvkarleby gymnastikförening, som har olika grupper i Sörgärdets sporthall, får känna på höjda kostnader.

– Visst slår det mot oss. Hyran har redan höjts rejält en gång och nu ska den höjas igen, säger ordförande Sofia Andersson.

– De argumenterar med att vi legat lågt jämfört med grannkommunerna, men det känns ju som om vi får betala för andra saker i kommunen som inte går så bra,

Frågan angående halltaxor tas upp på kommunstyrelsemötet 7 april. Förslaget är att säga ja till höjda taxor. Frågan avgörs sedan i kommunfullmäktige.

Här är taxorna för föreningar gällande må-to kl.17-21 och för barn och ungdomsverksamhet.

För vuxenverksamhet, privatpersoner eller externa föreningar är det dyrare.

Ishall

2018-08-01 130kr/timme

2019-08-01 110kr/timme (Sänktes så den blev lika som Rotskärs A-hall och Sörgärdets sporthall)

2020-08-01 145kr/timme

Rotskärs A-hall och Sörgärdets sporthall

Före 20180801 75kr/timme

2018-08-01 105kr/timme

2019-08-01 110kr/timme

2020-08-01 145 kr/timme

Rotskärs B-hall och Bodaskolan

Före 20180801 55kr/timme

2018-08-01 75kr/timme

2019-08-01 80kr/timme

2020-08-01 105kr/timme

Rotskärs C-hall är billigare men hyrs inte ut så mycket då det är en liten hall.

Samtliga taxor finns på kommunens hemsida: