Nu släpper Gävlegruppen WCP äntligen sin försenade debutplatta – satsar på internationell marknad

WCP om debutplattan "The One" - låt för låt

1. "Roll The Dice"

Den första låten gruppen skrev. En hyllning till Eagles "Seven Bridges Road". En bilåkarlåt, som skrevs utifrån premissen "hur skulle den första cd:n jag matar in i stereon på en roadtrip låta". "Nu åker vi" - är ledordet.

2. "Lonely Boys"

En låt som har fått en lite rockigare kostym sedan Andreas Segemark kom med på bas. Har ingenting med Gessles 90-talsprojekt med samma namn att göra.

3. "My Pleasure"

Handlar om ett tidigare förhållande skrivet ur ett bittert perspektiv. Om att få upprättelse efter uppbrottet.

4. "I Wanna Go Home Now"

"Handlar om att känna sig alienerad i ett kallt samhälle som har förändrats. Om att växa upp i ett samhälle där alla har det bra till att se folkhemmet krackelera. Om att vilja hitta tillbaka till en annan känsla", säger Janne Eriksson.

5. "Flowers"

"Cohen möter Jesus & Mary Chain med spansk Tarantino-influens", säger Henrik Roos.

6. "This Silly Old Town"

Daniel Adrian Sennerfelt från gruppen GSG (Går det så går det) spelar ett "briljant munspelssolo", menar Torbjörn Åhström och understryker också att titeln inte syftar på Gävle.

7. "If You Wanna Be My Friend"

Handlar om vikten av att ha ett miljötänk.

8. "The One"

"Jag skriver samma låt om och om igen egentligen" förklarar Henrik Roos som ligger bakom. Att försöka göra låtar i stil med de Dennis Wilson skrev till The Beach Boys är en röd tråd i hans låtsnickrande och så även här.