Nu som tv-dokumentär: Maskeradligan-dramatiken som skakade Brynäs

I nästa vecka börjar TV4 sända en dokumentärserie i tre delar om Maskeradligan. Alla som bodde i Gävle 1988 minns nog hur delar av ligan greps under spektakulära former på Brynäs. Kulturredaktör Kristian Ekenberg ser dokumentärserien och minns hur hans lekskola drogs in i skottdramat.