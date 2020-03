Nu stänger Sats sina gym – så gör största gymkedjorna i Gävle: "Uppmanar att tänka extra på hygienen"

På torsdagsmorgonen kom nyheten att gymkedjan Sats stänger alla sina gym i landet i två veckor på grund av coronaviruset. Sats har tidigare haft verksamhet i Gävle men inte i dagsläget. Både Friskis och Svettis och Sporthuset håller öppet tills vidare men alla verksamheternas gym har vidtagit extra åtgärder för att undvika smittspridning.

– Vi avvaktar än så länge och har nära kontakt med vår riksorganisation. Vi städar noggrant och uppmanar till att våra medlemmar ska tänka extra på hygienen. Vi har satt upp information från Folkhälsomyndigheten, säger Cecilia Ahlqvist, Friskis och Svettis verksamhetschef i Gävle.

Tror du Sats beslut kan få ringar på vattnet och få fler gym att stänga?

– Det är ju inte omöjligt, men vi utgår först och främst från Folkhälsomyndighetens råd.

Än så länge menar Cecilia Ahlqvist att de inte visat sig att färre medlemmar kommer och tränar.

– Det är möjligtvis något färre på passen men samtidigt finns många pass med lång reservlista. Än kan vi inte se någon drastisk förändring utan det är som det brukar vara vid den här tiden som annars också är förkylningstider, säger hon.

Även på Sporthuset följer man Folkhälsomyndighetens råd och informerar sina kunder om dessa.

– Vi har haft kontakt med styrelsen och ska ha möte senare och lägga upp en plan för hur vi ska agera framöver, säger Kent Sennevall, verksamhetsansvarig på Sporthuset.

Under förmiddagen meddelade Barncancerfonden att man ställer in eventet Spin of hope. Eventet där man samlar in pengar genom spinningträning skulle genomföras både på Friskis & svettis och Sporthuset.

– Det är ingenting vi kan råda över själva men det är ju jättetråkigt naturligtvis. Det är förståeligt i dessa tider eftersom mycket ställs in just nu. Göteborgsvarvet och jag har även hört att Vårruset kanske ska ställas in även fast det ligger ganska långt fram i tiden, säger Kent Sennevall.

Sporthuset hade 170 deltagare som skulle genomföra Spin of hope och Barncancerfonden meddelar på sin hemsida att man jobbar med att ta fram exakta rutiner för givare, sponsorer och deltagare som önskar få sina gåvor återbetalda.

Både Actic och First class gym hänvisar till sina hemsidor. De håller för närvarande öppet och följer Folkhälsomyndighetens råd. Vårruset genomförs tisdag 26 maj i Gävle och meddelar på sin hemsida att man för tillfället planerar genomföra evenemanget som tänkt.

► Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens råd