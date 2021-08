Ny butik inom scifi, skräck och fantasy har öppnat i Gävle

Den 10 juli öppnade Jonas Öhman sin popkulturbutik Freaks of fantasy i källaren på Söder där sexrelaterade butiken Pleasme höll till tidigare. Föregångarens upphörande verkar ha gått en del förbi, för minst en gång i veckan har det varit någon som frågat efter produkter som rör köttets lustar. Till exempel ballonger, som kondomer också kallas. Det sexuella temat är dock inte särskilt närvarande i Freaks of fantasy. Här härskar genrerna science fiction, skräck och just det, fantasy.

Jonas Öhman växte själv upp i Upplands Väsby och har i huvudsak bott i Stockholmstrakten i sitt liv. Han gjorde dock en kortare avstickare till Karlshamn, där han öppnade sin första Freaks of fantasy-butik 2019. Sedan oktober bor han dock i Storvik, dit han flyttade för att komma närmre sina två barn som bor i Hofors.

– För några år sedan så pajade jag knäna och fick tänka om vad jag skulle jobba med. Ungarna mina hade börjat med cosplay och jag hängde med på mässor. En kompis kompis hade liknande verksamhet i Finland och han gick in och hjälpte mig att komma i gång, berättar Jonas Öhman.

I Gävle finns i samma skola Hobbyshopen, men för att undvika onödig konkurrens har Öhman undvikit exempelvis figurspel och kortspel i stil med Magic, som finns där. Här handlar i stället mycket om samlarfigurer i olika storlekar. I det stora rummet finns produkter kretsande kring Stjärnornas krig, Turtles, Matrix, Evil Dead, Transformers, He-Man och inte minst favoriten Clive Barkers olika skapelser, som Hellraiser och dess huvudkaraktär Pinhead. I det mindre rummet är fantasy temat med Sagan om ringen till exempel och likaså diverse vapen avsedda för att kriga fysiskt med inom ramen för levande rollspel, förkortat LARP. I källaren som öppnar i september kommer det att finnas litteratur och kringprodukter.

Utbudet är en blandning av begagnat och nyproducerat, där mycket kommer från uppköpta privata samlingar. För Jonas Öhman som är född 1975, är vintage något som kommer från tidigt 1990-tal och bakåt till 70-talet. Vad som är värt pengar handlar inte enbart om hur gammalt det är.

– Det beror helt på tillgång och efterfrågan, berättar Jonas Öhman.

Det finns även nyare serier med figurer som gjorts i strikt limiterade upplagor och går högt i pris. Skicket är viktigt och allra helst ska kartongen finnas kvar. Är den helt oöppnad är det ännu bättre.

Film är i grunden det som är Öhmans stora passion. Det började med Stjärnornas krig och gick via rollspelande med titlar som Drakar och demoner till skräck som Hellraiser. Filmerna Jonas Öhman gillar kan sammanfattas med sådana som innehåller välgjorda specialeffekter, vilket han själv började trixa med redan på 80-talet då han gjorde film själv.

Hittills har det inte varit jättemycket omsättning i butiken.

– Men de som har kommit ner har dragit stort på smilbanden. Jag tror coronan har satt lite fart på hobbyverksamhet som figurmålning, rollspel och så vidare. Och jag tror att det trots e-handeln finns en efterfrågan efter fysiska butiker som denna, att klämma och känna på produkterna. Och vi kan ju inte bara ha optiker och frisörer i en stad.

Så för den som går i säljtankar, är det någon idé att att ta med sig sina gamla leksaker, figurer och samlarkort ner till källaren? Det varierar, men udda ska det helst vara för att han ska överväga att köpa in. Och hockeybilder som så många köpte på 90-talet går bort precis som sport-relaterat generellt. Däremot kan exempelvis en Turtles-figur från tidigt 90-tal i bra skick fungera som ett exempel. Dyraste prylen i butiken nu är en staty föreställande karaktären Trinity i Matrix: Reloaded för närmare 10 000 kronor.