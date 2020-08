Ny tränare, nya spelare – här startar Skutskär om efter andra bittra finalförlusten: "Det känns bra att det kommer in nya fläktar"

Den smått historiska satsning som anrika Skutskär inledde för några år sedan, som gett elitseriespel och tre raka SM-finaler, går in i ett nytt skede.

En omstart, måste det kallas.

För ur det lag som utmanat Bandysverige under några år har de riktigt stora stjärnorna försvunnit. Till nya klubbar och till att avsluta karriärerna. Vi rabblar snabbt upp namn som Olga Rodionova, Sanna Gustafsson, Wilma Josefsson, Linnea Larsson, Malin Andersson – och självklart tränaren Johanna Pettersson.

Om det här säger Ebba Fridlund, som varit med om både guldet och de två finalförluster och nu blir lagkapten, så här:

– Det känns bra, fräscht. Efter finalen senast känns det bra att det kommer in nya fläktar i laget.

– Nu blir det lite annorlunda i vinter. Vi får en ny position. Inte för att vi känt av pressen så mycket tidigare – men jag gillar det här med att få vara underdog. Smyga lite – och vi har kvaliteter för att nå långt.

Det är dock mycket nytt i det lag som nu bland annat kör försäsongsträning hos Robin och Kevin Erikssons friskvårdsföretaget Health 2U i Strömsbro. Och just den här kvällen drillas spelarna till höga mjölksyrenivåer.

Dessutom på det här sättet, när det är en mix även ute på asfalten bland koner och gummiband

– Det är väl lite känslan med den här klubben. Dam- och herrlaget tränar tillsammans, så vi lär känna varandra. Det känns riktigt bra, säger Ebba. Det är lite som när man kommer till Skutskärs IP, vi är som en familj där.

Och i den familjen finns alltså mycket nytt. Inte bara på spelarsidan, utan för första gången under damsatsningen kommer en helt ny röst in på tränarsidan.

Niklas Prytz tar över efter Johanna Pettersson och Thony Lindquist – och tar också över i en egen familjestafett.

För när sambon Malin Andersson slutar efter en framgångsrik karriär – då hoppas Niklas in i laget som tränare efter att ha slutat som målvakt i Bollnäs själv.

– Ja, haha. Det blev ju en speciell grej det också. Jag trodde väl aldrig att jag skulle bli tränare, men när Skutskär hörde av sig i våras – då diskuterade vi det där hemma och utan Malins stöd hade jag inte hoppat på jobbet.

Nu får Prytz ta över ett lag, som ur negativ synvinkel skulle kallas vara i spillror – men ur positiv synvinkel får sägas vara under uppbyggnad.

– Det är väl inget snack. Det är spets vi har tappat, det är ju flera landslagsspelare.

– Vi får bygga något annat, ett kollektivt spel. Men vi har ju en stomme kvar i Ebba, Angelica (Östlund), Emma (Ahlander) och Kajsa (Ericsson), bland annat. Och har fått in lite nytt spännande, som de här unga lovande spelarna Elin Almkvist och Edit Ljung från Skirö.

Samt ryska inslag, som ansluter senare, främst i form av Anastasiya Denisova och Ekaterina Besprozvannykh, från Record Irkutsk.

Just nu kör Skutskärs IF försäsongsträning, utomhus och i gym. Men räknar med att gå på is på rink i Skutskärs ishall i september – men när man går ut på stor is är ännu inte klart.

– Det finns ju mycket osäkert inför säsongen. Vi vet ju inte hur det blir med svenska cupen, som gav bra träningsmatcher i tävlingsform i fjol.

– Men det klart, vi kommer att ligga lite efter. Men vi kör efter de förutsättningar som finns. Vi kommer att kunna sätta vårt spel och poängen kommer att komma.

– Men det är ju Västerås, Villa och AIK som har förstärkt och är topp-3. Vi kommer att jaga bakifrån, säger Niklas Prytz.

Sommaren har han själv använt till planering – och förberedelser.

– Nu är det så att eftersom jag var skadad i fjol så såg jag fler av Skutskärs matcher än Bollnäs, så jag har bra koll på dambandyn. Sedan har jag grävt ordentligt i arkiven under sommaren.

– Skutskär har byggt ett starkt spel under flera år. Jag kommer att komma med lite nytt, men det blir ingen helomvändning.

Ebba Fridlund betonar dock det här – som låter som ett välbalanserat löfte till lagets supportrar:

– Vi kommer att vara ett gäng som krigar och spelar med hjärtat, ett lag där alla gör allt för varandra, säger Ebba.

FAKTA/Skutskärs IF

Årets trupp: Alina Zinkevitch, Linnea Gunnarsson, Ebba Fridlund, Kajsa Ericsson, Angelica Östlund, Hanne Gezelius (tillbaka efter ett sabbatsår), Elin Öqvist, Emma Ahlander, Wilma Uhlin, Tanja Illarionova (ny från Kalix), Sofie Josefsson, Anastasiya Denisova (ny från Record Irkutsk), Ekaterina Besprozvannykh (ny från Record Irkutsk), Elin Almkvist (ny från Skirö), Lina Agantyr (ny från Rättvik), Anna Agantyr (ny från Rättvik), Edit Ljung (ny från Skirö), Ellen Ramberg.

Försvunna: Wilma Josefsson (AIK), Linnéa Larsson (AIK), Olga Rodionova (AIK), Sanna Gustafsson (Villa Lidköping), Emelie Timan, Johanna Pettersson, Malin Andersson (slutar), Hanna Palm (AIK).

Tränare: Niklas Prytz.