Nya Einár, finsk kult och Winnerbäck – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 45

MÅNDAG 4 NOVEMBER

Att våga möta livet med social ångest: Eric Bergström (Ångestskolan), Templet, Gävle, 18.00.

TISDAG 5 NOVEMBER

Bokrelease med bubbel och trumma, Medborgarskolan, Gävle, 18.30.

Laura Cortese And The Dance Cards (US), Gävle Konserthus, 19.00.

Låt resan vara målet - om klimatsmart resande, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Blå scenen litteratur: Ulla Boström, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

ONSDAG 6 NOVEMBER

Minns du sången? Med Per-Erik Sundström, Kör för alla och Martin Andrén, Björksätra kyrka, Sandviken, 18.00.

Kvinnliga brottslingar i skillingtryck - föredrag, Fängelsemuseet, Gävle, 18.00.

Klungan take over ISK-X, Kungen, Sandviken, 19.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Gävle Jazz Club: Pierre Swärd Organ Jazz’n Soul Group med Sharon Dyall, Gävle Konserthus, 19.00.

På högvarv - att leva med ADHD med Mikael Ressem, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Gasta Comedy Club: Patrik Larsson och Karsten Torebjer, Hits For You, Gävle, 19.30.

TORSDAG 7 NOVEMBER

Musikkanalen: Har du kvar din röda cykel, Kanalgården, Sandviken, 12.00.

Magdalena Forsberg: Bli världsledande på det du gör, Elite Grand Hotel, Gävle, 16.00.

För barnens bästa - från tjat och skärmbråk till samarbete, Centralteatern, Gävle, 18.00.

Musikkväll med Måndagsgruppen från Björke, Hillegården, Gävle, 19.00.

Thank You For The Music - En hyllning till Björn & Benny med Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 8 NOVEMBER

Mogendans till Pär Norlings, Parken, Gävle, 14-18.

Jubileumsdag med fatfyllning, Mackmyra Bar & Bistro, Gävle, 14.30.

After Work Quiz, Söders Källa 17.00.

Skenbart självklart - årets revy med Ockelbo amatörteaterförening, Gotan, Ockelbo, 19.00.

I gränslandet med GSP och Catharina Chen, Gävle Konserthus, 19.00.

Alternativfesten 2019; med Chaos Research, Octolab, Slim Vic, AKB, Oestergaards, Kraafusion, Entropy, Seraphine, Miss Blueberry, Brutal Ballet, Aeropyornis och Jens Gustavson, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

Bröderna Backman, Lillpuben, Sandviken, 22.05.

Norlie & KKV, Olivia, Gävle, 23.00.

Greekazo, Echo Nightlife, Gävle, 23.00.

Abramis Brama + Surfing In Hell, arr: Gefle Hårdrocksklubb, Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23.00.

LÖRDAG 9 NOVEMBER

Storloppis, Gävle tennishall, 10.00.

Alternativfesten 2019, Kulturcentrum, Sandviken. Dagen startar redan 11.00 med workshops och seminarier samt vid 12.00 konstutställningar och minimarknad. På Lilla scenen och i foajén är det musik från 12.30 med Alpha Mound, sedan Brutal Ballet samt Urban och Frida Karlsson. Kvällsprogrammet startar 19.30 och ger bland andra Emma Persson, Nerverna, Ras Bolding, Two Witches, d'Arc, Limelights, Katarina Klingberg, Aska och Yvette Les Fesses.

Sagan om teatralerna och den stulna glädjen, Teaterbruket, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Bläck författarscen: Helena von Zweigbergk, Folkbiblioteket, Kulturcentrum, Sandviken, 15.00.

Från Luossa till Klara - Ett möte mellan Dan Andersson och Nils Ferlin - viskväll med Ove Jansson, Blå scenen, Stadsbiblioteket, Gävle, 15.00.

Förvandlingen av Franz Kafka i regi av Anna Pareto, Folkteatern, Gävle, 15.00.

Funkisfestivalen 2019: Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS, Gasklockorna, Gävle, 15.00.

Jubileumskonsert: Skutskärs Musikkår 75 år, Rio bio, Skutskär, 16.00.

A Tribute To Nat King Cole med Claes Janson och Sandviken Big Band, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Release för Jim Frid och Billy Bohem, Sunnanäng kulturgård, Prästbricksvägen 103, Sandviken, 19-22.

Skenbart självklart - årets revy med Ockelbo amatörteaterförening, Gotan, Ockelbo, 19.00.

Blixterz, Folkets Hus, Hedesunda.

Lars Winnerbäck, Göransson Arena, Sandviken, 19.30.

Sven-Ingvars: “Ingenting är som förut, allt är som vanligt”, Gävle Konserthus, 19.30.

Deep Sea Garden - jämställt americanaband med bas i Örebro gästspelar, Musikhuset, Gävle, 20.00.

Liveband på Järnvägskrogen: 60 ton boogietryck, Gävle, 21.00.

Klubb Kontrast med Jeff Wiklund (Full Forward) och Kontrast-resident-dj:s, Vou, Gävle, 22-03.

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Gävle Jazz Club: Johan Stengård Big Band: Sinatra, Basie, Ella, Sammy, Gävle Konserthus, 14.00.

Varför? Därför. Annars…. - barnteater från 3 år, Gävle teater, 15.00.

Skenbart självklart - årets revy med Ockelbo amatörteaterförening, Gotan, Ockelbo, 16.00.

Mozart Forever - musikaliska upplevelser med Sandvikens symfoniorkester. Kristina Elfversson, sopran gästar. Stellan Alneberg är dirigent och pianosolist, Sandvikens kyrka, 18.00.