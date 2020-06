Nya iva-platser trollades fram på dagar – men det tar över ett år innan vården hämtat sig från corona

Från att de isolerade den första covid-19-patienten på den vanliga iva-avdelningen i mitten av mars tog det inte många dagar innan de gick in i beredskapsläge. Alla slet med att göra om det som i vanliga fall är salar där man vaknar upp efter operation till en intensivvårdsavdelning för patienter med en smittsam infektionssjukdom. De behövde samla ihop såväl personal som respiratorer och annan medicinteknisk utrustning.

Hur alla, sjukvårdspersonal, lokalvårdare, vaktmästare, fastighetsfolk, hjälptes åt är hans starkaste minne från den här våren.

– Det gör mig varmast om hjärtat, alla lojala kollegor, hur hela sjukhuset ställde upp och på otroligt kort tid byggde upp det här.

Han hade nytta av att ha tänkt i pandemibanor tidigare under 2000-talet, i samband med Sars, svininfluensan A(H1N1) och Mers.

– I mitt huvud hade jag en plan för hur vi skulle göra.

Han kan i backspegeln inte se något som de skulle ha gjort annorlunda, inte i det stora hela. Det fanns ingen tid att reflektera, det var nuet och framåt som gällde. Däremot kunde de, sett i efterhand, ha haft en bättre beredskap när det gäller utrustning och läkemedel.

Men än är pandemin långt ifrån över. På onsdagen efter midsommar låg sju personer med covid-19 på iva i länet, varav fem i Gävle. Som mest har runt tjugo covid-19-patienter behövt intensivvård samtidigt och de platser de fick fram har räckt till. I Gävle har de haft totalt 19 iva-platser, i Hudiksvall elva och i Bollnäs åtta. Före coronapandemin fanns sammanlagt 13. Nu har de dragit ner till runt tjugo totalt i länet.

– Jag tror inte att man kan föreställa sig hur det har varit om man inte har varit där. Det är en jätteutmaning medicinskt, säger Johnny Hillgren.

Nu vet de lite mer om den svåra och oberäkneliga sjukdom som coronaviruset orsakar. Blodförtunnande medel är till exempel numera en del av behandlingen för att minska risken för blodproppar.

Veckan före midsommar kom nyheten om att en opublicerad studie i Storbritannien visade på att en inflammationsdämpande, vanlig, kortisonmedicin gett goda resultat. Den har även använts till covid-19-sjuka i Sverige, men inte i Gävleborg. Nu finns den hemma att använda om det behövs.

Att vårda patienter som svävar mellan liv och död och inte kan ha med sina anhöriga, där skyddsutrustningen begränsar sinnesintrycken, ständigt beredd att byta arbetstider när en kollega stannat hemma sjuk har varit tufft. Luftfuktigheten har också varit för hög i lokalerna, liksom tidigare somrar, men nu har ventilationen åtgärdats.

– Det har varit en extrem situation hela våren.

De har dock hela tiden kunnat klara bemanningen, även om de har haft ansvar för fler kritiskt sjuka än de brukar inom intensivvården. De har också gjort samma intagningsbedömning som tidigare hela tiden säger Johnny Hillgren.

Han har själv inte varit sjuk vad han vet om, däremot har han haft sin svåger som patient. Han är inte rädd att bli smittad under passen på covid-iva.

– Det är mycket säkrare där än när jag är på Konsum och handlar.

Johnny Hillgren har inte bara haft fullt upp på Gävle sjukhus, utan befunnit sig i händelsernas centrum även som ordförande i Svenska intensivvårdsregistret. De samlar statistik från landets sjukhus, och där följer Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, kollegor, journalister och andra intresserade utvecklingen av läget för covid-19-vården.

– Det är det enda sättet att ha kontroll över situation. Vi firar 20-årsjubileum nästa år. Jag är väldigt stolt över det, säger Johnny Hillgren och berättar att han ibland haft tio samtal om dagen från journalister.

Nu strömmar också ansökningar om forskningsprojekt med registret som utgångspunkt in.

Föreningens årsmöte, den 11 och 12 mars i Stockholm, blev en slags startpunkt för honom. Några dagar tidigare hade den första patienten i Sverige med covid-19 lagts in på iva och den första i länet fått diagnosen. Under årsmötet förklarade WHO coronaviruset som en pandemi, den första covidpatienten i Sverige avled och folksamlingar med fler än 500 förbjöds.

Pandemin har satt allas blickar på intensivvården. Han hoppas att de när den klingat av kan skapa några platser för så kallad intermediär vård i Gävle, en vårdnivå mellan intensivvården och en vanlig vårdavdelning.

Han får liksom alla andra som jobbar med covidvård bara tre veckors semester i sommar, trots att de minskat på antalet covidplatser. Som det ser ut nu ska de klara sommaren, även om det bland annat kan innebära att patienter måste flyttas till andra sjukhus. Det som avgör är hur vi alla följer rekommendationerna, inte tröttnar eller glömmer oss och börjar umgås som vanligt i midsommar- och semestertider.

När sjukvården ställde om för att ta hand om covidsjuka blev annan planerad vård satt på vänt. Johnny Hillgren kan inte sia om när de kan vara ikapp, men hoppas att de kan komma igång med planerade operationer och andra behandlingar igen i oktober. Personal som skjutit upp sin semester behöver också få ta ut den. Mer än ett år räknar han med att det dröjer innan de hunnit med alla som fått vänta, men kanske längre.