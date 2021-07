Nyholm sänkte birdie på sista hålet – avancerar på Challenge Tour

Pontus Nyholm, som blev proffs i veckan, har redan genom att säkra fortsatt spel i helgen också säkrat sin första prischeck i karriären. Men efter den första rundan i Italian Challenge, där han gick fyra under par, blev det en sämre dag två med plus två i scorekortet. Därför var det nog skönt för Gävlegolfaren att få sänka en birdie på sista hålet för en 70-runda dag tre, ett under par. Rundan innehöll totalt två birdies, en bogey och resten par.

Inför slutrundan ligger Nyholm 36:a, två placeringar bättre än efter rond två, och noterbart är att han tog in ett slag gentemot ledarresultatet, som backade från tolv till elva slag under par (Frederic Lacroix, som ledde halvvägs, gjorde fem över par under lördagen). Nya ledare i tävlingen är österrikaren Lukas Nemecz och spanjoren Santiago Tarrio.