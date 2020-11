Nytt premiärdatum i elitseriebandyn – så reagerar SAIK och Skutskär: "Det har varit en konstig vecka"

LÄS ÄVEN (Bandypuls): Nya beskedet från förbundet – grönt ljus för damernas elitserie och allsvenskan

Damernas elitserie hanteras nu på samma sätt som herrarnas, som har premiär fredag 13 november.

Därmed är det bara en omgång som flyttats. Skutskär inleder nu mot Villa Lidköping, som nyligen vann svenska cupen, och SAIK möter KS Bandy borta lördag 14 november.

Skutskär har hemmamatch – men den kommer att spelas i Söderhamn.

– Det är väl det enda som vi känner har krånglat, för vi tycker det är kul att komma igång. Vi har ju ingen is på IP under november, så vi hade bokat in oss i Göransson Arena. Men när premiären flyttades till 21 november bokade vi av den. Och nu fanns det ingen tid kvar – så vi kommer att premiärspela i Helsingehus Arena i Söderhamn, säger Niklas Prytz, Skutskärs nya tränare.

– Vi har ju tränat där och kommer att ha en träning där kommande vecka och vi har tacksamma hur Broberg och arenan hjälpt oss.

Skutskär inleder alltså en stentuff match – Villa Lidköping.

– Guldfavoriten, som vi förlorat med tvåsiffrigt mot under försäsongen två gånger. Det är något vi vill ha revansch på. Så vi måste steppa upp.

Det ska Skutskär försöka göra genom två pass på rink, tisdag och torsdag, kommande vecka – och alltså en pass på stor is i Söderhamn.

Då kommer också de sista förstärkningarna till laget – de ryska spelarna Anastasiya Denisova och Ekaterina Besprozvannykh från Record Irkutsk.

– De landar lördag och är med på sin första träning på tisdag. Sedan får jag jobba med och fundera på hur jag ska använda deras kompetens, säger Niklas Prytz.

I SAIK-lägret har man följt den lite märkliga utvecklingen kring premiärdatumet. .

– Det har ju varit fram och tillbaka med olika besked. En konstig vecka. Men vi tycker att det blir skönt att komma igång, säger Patrik Allansson Roos.

– Vi hade redan planerat in hård belastning den här veckan och hade tänkt lägga in en internmatch nästa helg, så träningsmässigt fungerar det bra att det blir premiär nästa helg.

SAIK får då inleda med en långresa, eftersom man möter KS Bandy på västkusten.

– För att få bästa förutsättningarna till matchen åker vi dagen innan och bor på hotell. Där får vi väl se till att hålla oss för oss själva.

– Mycket handlar om att se till vi håller oss friska. Vi har lyckats bra med det hittills, men det gäller att fortsätta att vara noggranna i allt, säger Patrik Allansson Roos.