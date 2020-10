Nytt succéinhopp av Hägg – segerskytt igen för SIF på tilläggstid: "De säger att det var snyggt – och viktigt var det ju..."

För en månad sedan hoppade han in och sänkte Brommapojkarna med ett sent 1–0-mål

Mot Frej Täby kom drömreprisen för Sandvikens IF:s egen supersub – i fjärde tilläggsminuten sköt han 3–2 mot Frej Täby.

– Det blev en gata i mitten, så jag bara fortsatte – och skyfflade in bollen, säger Marcus Hägg med ett skratt.