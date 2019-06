Alexander kunde inte prata men lärde sig alfabetet som tvååring: "Autismen är hans svaghet och superkraft"

Alexander är förkyld och hemma från förskolan den här dagen. Han sitter uppkrupen i soffan och spelar datorspel i sin favoritpyjamas med Super Mario på. Han är fokuserad, men förklarar samtidigt att spelet började leva 2013.

– Samma år som jag föddes!

Mamma Anna Lindahl märkte tidigt att det var något särskilt med Alexander, parets andra barn. När han började på förskolan fick hon den känslan bekräftad. Personalen reagerade direkt på att han hade sent tal.

– Alexander var två och ett halvt år. Han hade ett eget språk som bara vi förstod. Men vi hade det tänkt att det kommer med tiden, säger Anna.

En specialpedagog blev inkopplad. Alexander fick sedan träffa en psykolog och en logoped. Efter att ha bollats fram och tillbaka blev det till slut en utredning och när Alexander var drygt fyra år fick han diagnosen autism. Det är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. Vid autism är det också vanligt att lära sig prata sent.

– Han har alltid haft ett annat rörelsemönster och viftar med armarna när han blir glad och exalterad. Från början hade han inget skratt, det har kommit senare, säger Anna.

Anna och Åsa fick gå en grundläggande kurs för föräldrar till barn med autism. De trodde att de skulle få mer hjälp än vad de hittills har fått.

– När vi fick komma till barnhabiliteringen frågade de vad vi ville ha hjälp med. Vi trodde att de skulle berätta vilken hjälp det fanns att få, säger Åsa.

Ingen av oss har jobbat heltid sedan vi fick Alexander

Alexander har svårt med förändringar och behöver rutiner, igenkänning, välkända miljöer och människor som han känner sig trygg med. Det går inte att stressa med honom för då låser det sig. Han har också ett stort sömnbehov och orkar inte gå i förskolan mer än tre dagar i i veckan. De har därför fått göra anpassningar i vardagen.

– Ingen av oss har jobbat heltid sedan vi fick Alexander. Det är förberedelserna som tar tid. Vi anpassar oss för att han ska ha det så bra som möjligt. Det är vår stora kostnad, men det är inget som försäkringskassan tar hänsyn till, säger Anna.

Alexander har även problem med motoriken, något han får hjälp med av en fysioterapeut på barnhabiliteringen i Gävle

– Han är inte så snabb, han har dålig balans och är överrörlig i sina leder.

Men Alexander har lätt för att lära sig om det är ett ämne som intresserar honom. Han kunde alfabetet redan som tvååring. Nu som sexåring kan han läsa, skriva och räkna.

– Han kan vara lite fyrkantig och snöa in på olika ämnen. När han var tre år lärde han sig alla bilmärken under en semestervecka på Gotland. Just nu är han väldigt intresserad av Super Mario och kan allt om spelet och dess karaktärer, säger Anna.

Till hösten börjar han i vanlig förskoleklass, men han kommer inte att få en resursperson som hjälper honom. Något som känns nervöst för Anna och Åsa.

– Med rätt stöd och förutsättningar kommer det att gå bra. Autismen är både hans svaghet och superkraft. Det vore en enorm tillgång om man kunde ta till vara på det han kan, säger Åsa.

Anna och Åsa har varit med att få fart på autism- och aspergerförbundet i Gävleborg. Som förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det vara skönt att ha kontakt med andra familjer i liknande situation.

– Det är välgörande att se att man inte är ensam. Vi delar med oss av hur man kan lösa olika problem, säger Åsa.

Sedan i höstas ordnar de olika gratisaktiviteter en gång i månaden. De har bland annat varit till Parkbadet och haft en heldag i Smörnäs med korvgrillning och olika aktiviteter.

– Har man barn med särskilda behov är det ofta så att man inte kan jobba heltid och pengarna räcker inte alltid till för många familjer. Då känns det bra att kunna erbjuda en gratis aktivitet, förklarar Åsa.

Medlemsavgiften täcker en del, men sedan söker de också fondpengar, en del ställer upp ideellt och ibland blir de sponsrade med fikabröd och mat. I augusti är medlemmarna inbjudna till en heldag i Furuviksparken och till hösten blir det badhusbesök.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism.

– Vi behöver höja förståelsen i samhället. Det här är människor som ska få plats och då ska de inte dem behöva anpassa sig utan det är samhället som ska anpassa sig efter dem, säger Åsa.

Kontakt: info@autism.se

Info: https://www.autism.se/gavleborg