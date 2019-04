Carina Bodström om påskkonsten: Jag vill att människor ska ta med sig skaparlust från min ateljé

Carina Bodström är inte mycket för julstök. Men till påsk har hon fullt upp.

Hon har varit med sedan Gästrik Konst startade för 19 år sedan, med något års paus. Alltid i ateljén i Ulvsta gamla byskola en bit utanför tätorten i Ockelbo. När jag svänger in på gårdsplanen vid skolbyggnaden, efter att nyss ha passerat ett par rådjur alldeles intill vägen, står Carina Bodström ute i vårsolen och väntar.

När vi väl har letat sig in i hennes trivsamma ateljé är det den vida utsikten som man ser först.

– Inte så konstigt att jag målar så många träd och fåglar.

Trots att mycket återstår att göra innan hon kan välkomna påskens besökare, både på dukarna och i ateljén och köket (fikat är en viktig del av påskrundan), tar hon sig tid att berätta om sitt skapande. Hon ser det som en helt nödvändig ventil i sitt liv, ett sätt att få allting övrigt i livet att sjunka undan för några timmar och bara lämna färg och former kvar.

Vid en ytlig besiktning av Carina Bodströms bildvärld skulle man kunna tro att hon består av idel solsken, men under de klara färgerna, vackra landskapen och trivsamma interiörerna finns ett stort vemod. När hon målar en jordgubbstårta är det en tårta som man äter för att få bort den salta smaken av tårar. Stämningen av en stunds solsken mitt i sorgen, när allting för några ögonblick känns lättare.

– Jag har accepterat att det är så här jag är och jag försöker vara ärlig i mitt måleri.

Ibland kan hon känna sig nedslagen av att hon inte är mer driven, inte är hemma i de stora ambitionernas värld, men samtidigt är hon nöjd med sin vrå av världen. Mötet med människor som uppskattar hennes konst, som under påskrundan, betyder mycket för henne.

– För mig är det fint att kunna ge glädje till andra människor.

Hon berättar om ett par som återkommer varje påsk och som har en hel Carina Bodström-vägg hemma. Under förra påsken hade de cirka 800 besökare i Ateljéhuset. Många återkommer från år till år, har Carina Bodström som en av sina fasta punkter trots att det finns så mycket att besöka under denna intensiva konsthelg.

– Det är roligt att så många vill följa ens utveckling.

Ett annat minne av mötet med hennes konst som hon berättar om är hur nyanlända människor till Sverige har förundrats över hennes naivistiska målningar. Kan man måla så där? De har kommit från en helt annan konsttradition och har fascinerats av hennes bildvärld.

Carina Bodström är inte ensam om att ställa ut i Ateljéhuset under påsken. Vi går en runda genom huset och tittar in hos Ninna Gunnarsson, som Carina Bodström hyr sin ateljé av. Huset är fullt av halvfärdiga dukar, penslar, gamla färgtuber och färgfläckar på alla möjliga och omöjliga ställen. En sal står tom och i den har de bjudit in gäster under påsken: Maria Forsling Jenke, Peter Endahl och Åsa Westman. Vi dryftar idén om att de skulle kunna använda ytan även under andra delar av året, som ett temporärt galleri för konstnärer som behöver en plats att ställa ut på.

Långt ifrån alla utställningslokaler under Gästrik Konst är så inspirerande som Ateljéhuset. Numera är dock lyckligtvis Sandbacka park inte längre med på rundan. Även bra konst dör i en den kvava luften i en konferenslokal. För Carina Bodström är den egna ateljén en förutsättning för deltagandet.

– Jag skulle inte vara med om jag inte kunde vara i min ateljé. Jag vill inte ställa ut i Högbo, det blir för mycket konstmässa över det för mig.

Vi kommer in på frågan om att verka som konstnär utanför storstädernas kreativa kluster, där pengarna i samtidskonsten tenderar att samla sig. Carina Bodström ser både för- och nackdelar med att befinna sig utanför denna bubbla. Mest fördelar, själsliga likaväl som praktiska. Hennes ateljé är ett sådant praktiskt exempel - hon skulle inte ha kunnat skapa på en sådan fantastisk plats i Stockholm. När arbetsdagen är slut på Turbin Konsthantverk, där hon arbetar halvtid, kan hon bara cykla en kort bit för att jobba vidare i ateljén.

På frågan om vad som skulle kunna göras för att underlätta livet för konstnärer som verkar på landsbygd och i mindre orter i Sverige har Carina Bodström ett konkret förslag: medborgarlön.

– Då skulle man kunna landa i ett större lugn. Nu blir det en ständig jakt.

Vad vill du att människor som besöker dig i påsk ska ta med sig härifrån?

– En jäkla lust att börja skapa själva. Att de ska inspireras till att själva vara kreativa.